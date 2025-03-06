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育嬰津貼 雙親領滿半年擬再多1個月

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
勞動部預告今年將修正「就業保險法」，讓領滿六個月育嬰留職停薪的雙親，再各自多領一個月育嬰留停津貼，盼藉此提高男性參與育兒意願，初估每年約二點一萬人受惠。記者陳正興／攝影
勞動部預告今年將修正「就業保險法」，讓領滿六個月育嬰留職停薪的雙親，再各自多領一個月育嬰留停津貼，盼藉此提高男性參與育兒意願，初估每年約二點一萬人受惠。記者陳正興／攝影

婦女節將至，勞動部昨預告今年將修正「就業保險法」，讓領滿六個月育嬰留職停薪的雙親，再各自多領一個月育嬰留停津貼，盼藉此提高男性參與育兒意願，初估每年約兩點一萬人受惠。

不過托育及就業政策催生聯盟提醒，僅延長多領一個月津貼，效果恐怕有限，要成功吸引爸爸請育嬰假的兩個要件，薪資替代率要夠高，另一個就是請假單位彈性化，例如可每天請兩個小時，也可請一個月等。

為營造友善育兒的職場環境，勞動部自二○二一年七月提高育嬰留停津貼，以就業保險支應六成的投保薪資，再以公務預算加給兩成薪資補貼，等於勞工可領到八成投保薪資作為育嬰停留津貼。

據勞動部統計，去年請領育嬰留停津貼及薪資補貼者九點三萬多人，其中男性請領比率由二○二一年的百分之十九點九九，提升至百分之廿七點零一，成長三成五，核付一四三億八七一八萬餘元。

根據現行規定，育嬰留停最多可請兩年，其中前六個月可請領育嬰留職停薪津貼。勞動部政次李健鴻說，勞動部今年預計修正「就業保險法」，若雙親都領滿六個月育嬰留職津貼，能再各自多領一個月，以減輕育嬰留停期間的經濟負擔，讓分擔家務更平等。

勞動部勞動保險司長陳美女說明，以前年為例，雙親領滿六個月育嬰津貼有一萬五四三人，若雙親多領一個月，推估將有二點一萬人受惠，就業保險基金一年增加支出約四點五億元，薪資補貼的公務預算則增加約一點五億元。新措施每增加一成的請領人數，推估每年增加支出六千萬元。

托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶說，支持這項措施，但恐怕實際效果不太樂觀，過去也有歐洲國家實施類似政策，提供男性多一點天數或津貼，但都無法顯著提高男性申請比率。

他舉例，瑞典男性請育嬰留停比率高達八成，主因在於彈性化，爸爸可每天請兩個小時，也可請一個月，可見要提高男性申請育嬰留職停薪，請假單位應彈性化。此外，男性請育嬰留停面臨職場、家庭的雙重壓力，且在台灣性別薪資差距未改善，男性薪資仍相對高的情況下，要男性肯請育嬰假，薪資替代率也是重要的經濟考量。

而勞動部去年五月推動的「彈性育嬰留職停薪」試辦計畫，開放以「日」為最小申請單位，參與試辦的八十九家公、私部門，僅廿四家申請，申請人數一八二人，申請天數以三天為多。李健鴻說，目前正在通盤檢討家庭照顧相關政策，將以不修法為前提，朝更彈性化規畫。

勞動部 托育 投保薪資 育兒 育嬰假

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