雞蛋產地批發價恐進一步拉大 蛋農主張自報產地價

蛋價近期連兩漲，目前雞蛋每台斤產地價與批發價分別漲至27.5元與37元，但先前價差9.5元引起蛋農不滿，中華民國養雞協會認為價差應調降至6元，但北市蛋商公會表示，在營運成本墊高下，不排除價差再拉大的可能。有農民主張可由蛋農來報產地價，但憂心蛋商恐不收蛋。

國內雞蛋產地價目前每台斤為27.5元，批發價每台斤37元，早在上個月中華民國養雞協會便認為價差9.5元過大，導致產地農民生產賠本，即使農業部召開「雞蛋產地價格與批發價格價差討論會議」，邀請公平交易委員會、各地蛋商業同業公會、中華民國養雞協會等產業團體，針對產地價與批發價價的調整進行討論，但未有結論，農業部也僅呼籲產銷雙方加強溝通與對話。

中華民國養雞協會副理事長林漢章表示，價差應回到2020年時的6元，目前價差9.5元並不合理，近期擬訂定由產地報價的機制，目的在於使蛋價回歸合理，不過還需要與蛋商達成協議。

台北市蛋商公會理事長林天來說，雞蛋的大運輸費用、薪資調漲下的額外人力成本，以及水電費，還有司機的月薪大概也都要5萬，很多人都是自家人去載蛋而不是花錢請司機，否則利潤所剩無幾；此外，洗選蛋比較不容易破，但是運輸的整箱蛋給人挑也會損耗，一箱20斤的蛋也會因為失去水分不足20斤，目前9.5元價差應屬合理，但不排除價差進一步拉大。

有蛋農表示，所謂互利是在雙方都有賺錢的前提，由產地來報產是更貼近實際的辦法，否則每次都是產地價和批發價的漲跌都是一起，一來價差沒有縮小，蛋價也是由少數人來決定，只不過蛋農大多沒有行銷管道，擔心自主報價後導致蛋商不願意收蛋。