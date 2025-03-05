台南連2震「震央都在楠西」 網驚呼：聽到地鳴後開始搖

今晚9時27分，南部民眾手機響起國家級警報，指出南部地區發生顯著有感地震，慎防強烈搖晃，就近避難「趴下、掩護、穩住」；南部網友紛紛在社群媒體上留言，「非常有感，搖得時間相當長，讓人頭暈」，還有民眾表示，「聽到微微的地鳴後，開始搖」。

據中央氣象署地震報告顯示，晚間9時27分芮氏規模5.2地震，震央在台南市政府東北東方37.2公里，位於台南市楠西區，地震深度14.3公里。各地最大震度，台南楠西、高雄甲仙、嘉義大埔4級，嘉義市、雲林、台中、彰化3級，台南市、台東縣、南投縣、花蓮縣、澎湖縣2級，屏東縣、高雄市、苗栗縣、宜蘭縣1級。

晚間10時10分，楠西再發生規模3.8地震，地震深度14.1公里，各地最大震度，台南楠西3級、高雄大甲2級、嘉義大埔1級。

地震發生當下，臉書粉絲專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文示警，網友看到後紛紛留言表示，「洗碗時聽到兩聲超低頻的轟隆聲」、「台南善化很搖」、「台南白河，搖超大」、「台南市東區有感」、「上下震了幾下就左右前後搖晃」、「東區有感，有聽到地鳴」。

「高雄23樓已暈」、「在這之前不久耳朵先出現耳鳴聲」、「剛好在吃晚餐，警報聲響起，很可怕」、「南區也有聽到微微的地鳴後，開始搖」、「又是楠西」、「剛開始小小的晃，慢慢的變大」。

台南市消防局呼籲，民眾應定期檢查「緊急避難包」，確保物品沒有過期或損壞，將「緊急避難包」放在容易拿到地方，如門口、床頭、衣櫃等；並學習正確防震避難方法：「趴下、掩護、穩住」，以減少地震可能造成傷害。