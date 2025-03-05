年輕人心悸臉潮紅…小心隱性高血壓上身！醫建議用4招自我檢測

36歲簡先生長年心悸、臉潮紅，壓力大就血壓飆到150/100mmHg，心臟砰砰跳，飆到每分鐘130下，但在醫院量測高血壓卻又正常，就醫醫師診斷為「隱性高血壓」，若疏忽長期不治療，可能比一般高血壓更容易導致心血管疾病。

中國醫藥大學附設醫院心臟電生理科醫師鍾偉信說，亞洲族群中約一至二成病人罹「隱性高血壓」，病人在醫院量血壓都正常，但日常生活卻呈現高血壓的症狀，頭暈、疲勞、心悸、臉潮紅等，發病時測量有高血壓，為高血壓的一種。

鍾偉信說明，隱性高血壓可能與情緒壓力、工作環境及交感神經過度活化有關，因此年輕病患居多，由於不易發現，長期不治療，可能比一般高血壓更容易導致心血管疾病。

鍾偉信指出，治療上與一般高血壓相似，由於治療的藥物對於年輕病人可能有副作用，且多數無法直接調節交感神經的活性，建議可自費神經定位導引「腎動脈交感神經阻斷術」，以心導管微創技術將電燒導管放入腎動脈內，以射頻消融來降低交感神經活性，改善高血壓症狀，該手術也已獲美國食品藥物管理局（FDA）認證具有較少副作用。

簡先生不想吃藥，3個月前接受自費的神經定位導引腎動脈交感神經阻斷術，降低交感神經活性，術後隔天順利出院，心悸及高血壓問題減少許多。

如何自我檢測？鍾偉信說，一、居家每天固定時間量血壓，尤其是在壓力大、情緒波動時；二、監測身體是否有不明原因的頭痛、心悸或胸悶，並記錄發作時間；

三、24小時血壓監測，可向醫師諮詢是否需要透過攜帶式血壓計記錄全天血壓變化；四、定期健康檢查，即使在醫院血壓正常，也應定期回診，確保血壓穩定。