長榮交響樂團新舵手 梵志登將舉行就任首演

中央社／ 台北5日電

2024年長榮交響樂團邀請指揮家梵志登出任駐團藝術家一職，今年即將舉行就任音樂會，邀請柴科夫斯基國際音樂大賽大提琴首獎得主馮勇智同台獻技。

長榮交響樂團今天發布新聞稿表示，梵志登（Jaapvan Zweden）2024年11月曾第一次率領樂團在北高兩地演出，引發樂壇熱議。這次將舉行「光影之間——梵志登X馮勇智」就任音樂會，曲目還包括華格納「紐倫堡的名歌手」序曲以及柴可夫斯基的「洛可可主題變奏曲」、「F小調第四號交響曲」，展現豐富層次的音樂色彩。

大提琴家馮勇智（Zlatomir Fung）21歲拿到柴可夫斯基國際大提琴大賽金牌，創下史上最年輕得獎紀錄，奠定他大提琴家明日之星的地位。現年26歲的大提琴才子以超凡的技巧和細膩的音樂感動著全球觀眾，至今已經受邀在紐約卡內基廳、倫敦威格摩爾音樂廳等世界音樂殿堂亮相，音色純淨、溫暖與宏亮。

馮勇智擁有保加利亞和中國血統，出生於理工家庭，3歲開始學習大提琴，就讀茱莉亞音樂學院。音樂之外，他的興趣還包括國際象棋、電影和寫作。

落實長榮公益目標，梵志登3月份的音樂會將邀請北高兩地的偏鄉學校師生前來聆聽，他也將在師大舉行大師班，嘉惠台灣學子。5月起與長榮交響樂團展開年度全台巡演，將赴苗栗、台中、彰化、新竹、基隆以及屏東等地演出。

「光影之間——梵志登X馮勇智」音樂會將於3月14日在國家音樂廳、3月15日於衛武營國家藝術文化中心音樂廳舉行。

交響樂團 長榮 音樂會

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