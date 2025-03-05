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來聽「國父紀念歌」輕快版 國館舉辦HELLO國父音樂會

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
為紀念國父孫中山先生逝世100週年，國父紀念館與台灣國樂團共同打造《幸福曙光—HELLO國父》音樂會。圖／台灣國樂團提供
為紀念國父孫中山先生逝世100週年，國父紀念館與台灣國樂團共同打造《幸福曙光—HELLO國父》音樂會。圖／台灣國樂團提供

「國父紀念歌」大家耳熟能詳，但你聽過輕快版的「國父紀念歌主題隨想」嗎？為紀念國父孫中山先生逝世100週年，國父紀念館與台灣國樂團共同打造《幸福曙光—HELLO國父》音樂會，於3月8日下午2時30分於台灣戲曲中心大表演廳盛大演出，將以別開生面的跨界音樂會，為國父逝世100週年紀念展覽、研討會等系列活動拉開序幕。

國父紀念館長王蘭生表示，在台灣，「中山」之名無處不在，舉凡公共空間、學校、捷運站，乃至醫院、學校課本與教育等，都可以發現國父的身影，中山先生早已不知不覺融入了我們的日常生活。適逢國父孫中山先生逝世100週年，國父紀念館特別邀請台灣國樂團結合中山精神與當代國樂，聚集作曲家李欣芸、吳睿然、香港跨界作曲家伍卓賢、胡琴演奏家戴瑋及三金得主舒米恩．魯碧，輔以插畫藝術家Ballboss、設計師郭欣翔及配樂家卓士堯，結合嶄新動畫共同打造本次跨界音樂盛宴。

有別於曲風莊嚴的《國父紀念歌》，台灣國樂團邀請伍卓賢將此曲改編為《國父紀念歌主題隨想》，調子由慢板轉為快板，並由國防大學政治作戰學院復興崗合唱團演唱，以振奮人心的曲風呈現。

台灣國樂團團長吳定哲表示，《幸福曙光—HELLO國父》音樂會，希望以音樂展現國父對於革命的堅持。台灣國樂團副指揮周聖文表示，這一檔音樂會等於用當代人的歌聲去跟百年前的思想相互輝映，充滿趣味和意義。

除了紀念音樂會，國父紀念館將於3月12日國父逝世紀念日當天舉辦「2025植樹節—贈樹苗活動」，並於國立政治大學中正圖書館1樓大廳舉辦「孫中山與臺灣：革命理想與當代共鳴」展覽、國立政治大學綜合院館5樓國際會議廳舉辦「孫學新探：中山思想與當代國家發展」學術研討會。相關資訊請上國立國父紀念館全球資訊網網站查詢。

國樂 紀念館 音樂會

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