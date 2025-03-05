台南楠西規模5.2地震 地震中心：屬於0121嘉義大埔餘震

地牛翻身！中央氣象署地震測報中心，今天晚上9時27分發布地震報告，台南市楠西區發生規模5.2地震，震央在台南市政府東北東方37.2公里處，深度14.3公里，屬於極淺層地震。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為4級，出現在台南市楠西、高雄市甲仙、嘉義縣大埔。

根據氣象署測報資料，震度4級地區為台南市、高雄市、嘉義縣，震度3級地區為嘉義市、雲林縣、彰化縣、台中市，震度2級地區為台東縣、南投縣、花蓮縣、澎湖縣，震度1級地區為屏東縣、苗栗縣、宜蘭縣。

氣象署地震中心主任吳健富說明，此為0121嘉義大埔地震的餘震，震央較西邊，屬於楠西的震群。

近期地震已逐漸趨緩，今晚卻又出現規模5以上地震，吳健富表示，每個地震都有釋放的形式，0121嘉義大埔地震後，餘震都一陣一陣，通常發生一個較大餘震後，停一段時間，又可能會出現一個較大餘震。