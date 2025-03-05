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台南21:27發生規模5.2極淺層地震 網友驚呼：是地震還是我頭暈
今晚9時27分，台南人手機響起國家級警報，指出南部地區發生顯著有感地震，慎防強烈搖晃，就近避難「趴下、掩護、穩住」；網友紛紛在社群媒體Threads上討論「台南地震很大」、「是地震還是我頭暈」「地震搖超久」、「台南地震太大了吧」。
台南市消防局指出，目前尚無接獲災情。中央氣象署各縣市地震報告如下：
【第067號顯著有感地震報告】
發震時間：2025-03-05 21:27:39
位置：北緯23.15度,，東經120.51 度
即在 臺南市政府東北東方37.2公里 （位於臺南市楠西區）
地震深度：14.3公里
芮氏規模：5.2
本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。
最大震度4級地區：
臺南市、高雄市、嘉義縣
最大震度3級地區：
嘉義市、雲林縣、彰化縣、臺中市
最大震度2級地區：
臺東縣、南投縣、花蓮縣、澎湖縣
最大震度1級地區：
屏東縣、苗栗縣、宜蘭縣
幾乎所有的人都感覺搖晃，有的人會有恐懼感。房屋震動，碗盤門窗發 出聲音，懸掛物搖擺。靜止的汽車明顯搖動，電線略有搖晃。4級中震有相當程度的恐懼感，部分的人會尋求躲避的地方，睡眠中的人幾乎都會驚醒。
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