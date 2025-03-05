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天冷傷及高接梨穗 主產區台中重新嫁接盼穩產

中央社／ 台北5日電

去年多颱使得數種水果減產變貴，但今年前2個月天冷，也傷及台中產地的高接梨穗。台中區農改場今天表示，損害率已達現金救助門檻，並已重新嫁接。農糧署盼順利生長降低影響。

天候對農產影響大，蔬菜價格親民當下，水果生產持續受影響，繼去年多颱導致今年以來蓮霧、棗子、芭樂、香蕉等價格走高；結果1、2月天冷也傷及5月起上市的水梨，農業部已公告台中市為高接梨穗農業天然災害現金救助地區。

由於台中市是水梨的重要產區，農業部台中區農改場場長楊宏瑛告訴中央社記者，2月下旬到東勢區、后里區、和平區現勘，受損率都在20%以上，有的達31%，甚至48%。

不過受損率並不等於減產幅度，她說，低溫會讓母樹根系休眠、營養輸送上不去，現場可見產區已重新嫁接，現在在冒芽階段，而影響果樹生長的因素多元，預計要到3、4月，比較好就果實生長狀態評估產量是否受影響，以及影響幅度。

農業部農糧署中區分署分署長徐煇妃則說，希望天氣不要又變冷，順順生長，這樣影響就不至於太大。

農業部農糧署統計，113年梨的收穫面積4851公頃，其中寄接梨約3700公頃，其餘為橫山梨或溫帶梨。113年產量為9萬1200公噸，主產區為台中市3307公頃、占68%，苗栗縣1195公頃、占25%，新竹縣116公頃、占2.4%，嘉義縣78公頃、占1.6%，宜蘭縣51公頃、占1%。

農糧署說明，寄接梨就是用梨接穗嫁接在梨樹上來生產梨的一種栽培方式，台中、苗栗為主要產區。

台中市 農業部 農糧署

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