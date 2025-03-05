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駭客疑販售馬偕1660萬筆個資 衛福部：非馬偕流出個資

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
馬偕醫院門急診遭受勒索軟體攻擊，由於電腦病毒蔓延，導致醫院門急診系統500多台電腦當機，衛福部日前表示，應有成功守住，平安度過這次危機。本報資料照片
馬偕醫院門急診遭受勒索軟體攻擊，由於電腦病毒蔓延，導致醫院門急診系統500多台電腦當機，衛福部日前表示，應有成功守住，平安度過這次危機。本報資料照片

馬偕醫院於2月9日遭到勒索軟體攻擊，造成院內門急診系統500多台電腦當機。駭客於2月28日在網路論壇公布最新資訊，表示有病人個資。衛福部表示，經初步了解，駭客所販售的相關資料，並非馬偕醫院遭入侵後外洩的資料，「應只是駭客如此宣稱」。

繼馬偕醫院後，彰化基督教醫院也遭勒索軟體攻擊。鑑於連續兩家醫院遭受攻擊，衛福部資訊處已將此事件定義為「系統性攻擊」，不排除其他醫院可能成為下一個目標。

衛福部資訊處已提醒各醫療機構，假日及深夜等資安防護較為鬆散的時段，是攻擊者發動行動的高風險期，目前攻擊態勢未完全平息，未來不排除還有其他醫院成為攻擊目標，各院務必提高警覺，加強防禦，以守住這一波系統性的資安威脅。

馬偕醫院遭勒索軟體攻擊後，衛福部當時表示，已在第一時間緊急介入，並請數位發展部資通安全署派專家直接進駐醫院，守住相關攻擊。

但駭客於2月28日在網路論壇表示，目前手中擁有的不只台北、淡水馬偕病人資訊，連馬偕兒童醫院、新竹馬偕、新竹馬偕兒童醫院、台東馬偕的病人資訊全部掌握在手，共握有1660萬筆病人資料，且已有人接洽駭客集團，以10萬美元（約新台幣309萬元）價格購買相關資訊。

駭客販售資料包含姓名、身分證字號、手機號碼、住家地址、病歷。不只如此，除了病人資訊之外，部分醫學研究報告，包含臨床實驗結果，也都掌握在駭客手中，檔案大小總計32.5GB。衛福部強調，駭客販售資料並非馬偕醫院遭入侵後外洩資料，應只是駭客自行宣稱。

衛福部 馬偕醫院 駭客

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