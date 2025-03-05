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孫中山逝世百年 國父紀念館打造紀念音樂會

中央社／ 台北5日電

今年是國父孫中山逝世100週年，國父紀念館全新打造「幸福曙光－HELLO國父」音樂會，由周聖文指揮台灣國樂團演出，將國父生平對應樂曲，從當代音樂形式出發展現國父一生。

國父紀念館長王蘭生今天在記者會上表示，大家對於國父可能印象不深，但在台灣「中山」之名無所不在，從學校、捷運站到醫院甚至重要路段名字等處都可發現，國父身影早已不知不覺融入日常，「我們希望從藝術如去年的舞台劇到今年的音樂會，讓民眾更了解國父的生平與影響。」

王蘭生表示，雖然國父紀念館本館館體進行大會堂暨周邊設施升級工程，暫時關閉，國父紀念館仍策劃各項活動，讓民眾了解國父生平。而王蘭生昨天進館視察工程進度，不慎跌落貓道破洞，拉傷手臂，但今天仍抱痛參加記者會。

台灣國樂團團長吳定哲表示，這次參與這場音樂會，希望以國樂團多元曲風、國防大學政治作戰學院復興崗合唱團、舒米恩等陣容，展現國父對於革命的堅持，也勉勵大家勇往直前、永不放棄。

這場音樂會分成「披荊斬棘，親吻土地的芬香」、「心之所向，在踏尋世界的腳步中看見無限」、「擁愛懷心，博愛仁者，為公愛而非私愛」、「茁壯，看見遍地的花兒深根發芽」及「綻放，迎向美好的未來」等篇章，邀請李欣芸、舒米恩等音樂家參與，以樂音描繪國父人格特質與革命情誼。

曲目之一由吳睿然完成的「啟蒙．啟航．起義」，記錄了國父孫中山1886年赴港學醫，到1911年創建民國這25年間，奔走四海、洞見世界、宣揚理念匯集力量到革命成功的過程。

吳睿然拆解「國父紀念歌」的旋律，加入日本、夏威夷等國父曾到之處的音樂做對話，樂曲如國徽青天白日光芒，分成12小段落，比如「香江啟蒙」段落選用粵劇裡的「無限河山淚」，表達國父對時政的憤慨；寫到國父到夏威夷成立革命組織「興中會」時，吳睿然選用夏威夷民謠Aloha 'Oe入樂，深具巧思。

另一首由作曲家伍卓賢從「國父紀念歌」取材改編成「國父紀念歌主題隨想」，由國防大學政治作戰學院復興崗合唱團演唱，從慢板到輕鬆快板，曲風軒昂振奮人心。

「幸福曙光－HELLO國父」音樂會將於3月8日舉行，地點在台灣戲曲中心大表演廳。除了音樂會，國父紀念館將於3月12日國父逝世紀念日當天舉辦「2025植樹節－贈樹苗活動」，並舉辦「孫中山與臺灣：革命理想與當代共鳴」展覽與「孫學新探：中山思想與當代國家發展」學術研討會。

國防大學 紀念館 音樂會

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