「事後避孕藥」將可在藥局買？婦團支持：維護女性自主權

事後避孕藥是否可轉為指示藥爭論已久，衛福部將於明（6）日召開會議討論。對此，婦女救援基金會表達支持緊急事後避孕藥應轉為「指示藥」，提供需要民眾能在社區藥局購買，讓尚未準備或無意願懷孕的女性可進行緊急避孕，維護女性身體自主權與生育自主，以及減少被迫懷孕生下孩子可能遭受不當對待風險。

婦援會指出，依藥品分級規定處方藥必須由醫師診斷及處方才可由藥師調劑提供，緊急事後避孕藥就是屬於處方藥。指示藥就是不需要醫師處方，但須有醫師或藥師等依症狀評估及指示後才可購買，例如民眾可到藥局買頭痛藥、感冒藥、過敏藥等。

婦援會主張，緊急事後避孕藥應轉為指示藥，讓被強迫接受性行為，尚未準備或無意願懷孕的女性，可進行緊急避孕，維護女性身體自主

權與生育自主，也能減少懷孕後的可能身體風險，以及減少被迫懷孕生下孩子可能遭受不當對待風險。

婦援會說，緊急事後避孕藥是「避孕藥」，而不是墮胎藥，並未涉及胎兒生命，也不會損害未來的生育能力。緊急事後避孕藥是一種口服的賀爾蒙用藥，透過阻止或延遲排卵來防止懷孕，越早使用效果越好，藥物副作用並不常見，且較輕微，可能包括噁心和嘔吐、輕微不規則陰道出血和疲勞，通常無需進一步用藥即可緩解。

婦援會指出，世界衛生組織WHO建議應為女性提供緊急事後避孕藥，以確保在需要時能夠取得，並儘快服用。然而緊急事後避孕藥不應當做常規的避孕方法，如果有計畫避孕應採取其他避孕方式，目前已有許多國家將緊急事後避孕藥列為非處方用藥，例如美國、英國、加拿大、澳洲、韓國等，日本也於2023年開始在社區藥局試行銷售非處方緊急避孕藥。

根據婦援會實務經驗發現，不管是違反意願進行性行為，或尚未準備或無意願懷孕的女性，因為怕社會責難、羞於啟口、擔心、害怕等因素，不是每個人都能前往醫院看診取得緊急事後避孕藥，若因為無法取得事後緊急避孕藥被迫懷孕，進而影響身體健康，只能選擇進行中止懷孕手術者，可能造成身心嚴重創傷。

婦女救援基金會支持緊急事後避孕藥應轉為「指示藥」，提供需要民眾能在社區藥局購買，讓專業藥事人員進行用藥指導及提供衛教資訊，也爭取服用緊急事後避孕藥的黃金時間，一方面能保護女性免於被迫或非預期懷孕的風險，保障女性身體自主權與生育自主權，另一方面減少懷孕後可能產生身體風險，以及減少被迫懷孕生下孩子可能遭受不當對待風險。