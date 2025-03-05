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勞動部將修法！雙親育嬰留停請滿6個月多領1個月津貼 估2.1萬人受惠

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今年將修正「就業保險法」，讓領滿6個月育嬰留職停薪津貼的雙親，再各自多領1個月津貼，初估每年約2萬1000多人受惠。聯合報系資料照
勞動部今年將修正「就業保險法」，讓領滿6個月育嬰留職停薪津貼的雙親，再各自多領1個月津貼，初估每年約2萬1000多人受惠。聯合報系資料照

婦女節將至，勞動部今召開「勞動部協助婦女就業、安心投入職場記者會」指將修正「就業保險法」，讓領滿6個月育嬰留職停薪津貼的雙親，再各自多領1個月津貼，初估每年約2萬1000多人受惠。

為營造友善育兒的職場環境，並鼓勵父母共同陪伴子女成長，除以就業保險提供6成育嬰留職停薪津貼，2021年7月起，勞動部另以公務預算加給2成育嬰留職停薪薪資補助，等於勞工可領到投保薪資8成的育嬰留停津貼，據勞動部統計，去年請領育嬰留停津貼及薪資補貼者總共9萬3千餘人，其中男性請領比率由2021年的19.99%，提升至27.01%，成長3成5；6成津貼及2成薪資補助共核付143億8718萬餘元。

至於申請人數，相較「育嬰留職停薪實施辦法」修法前42個月同期，女性增加9%，男性增加64%；短期（少於6個月）育嬰留停申請人數，女性增加35%，男性增加156%，放寬育嬰留職停薪彈性後，男女申請人數皆有成長，男性申請比率更從18%攀升至25%，成長3成8。

勞動部政次李健鴻說，勞動部今年將修正「就業保險法」，若雙親都領滿6個月育嬰留職津貼，能再各自增加多領1個月，主要是希望協助新手爸媽，減輕育嬰留停期間的經濟負擔，也希望讓分擔家務更平等。

勞動部勞動保險司司長陳美女說明，以2023年為例，雙親領滿6個月育嬰津貼有1萬543人；如果雙親多請1個月，推估將有2萬1000多人受惠；以此人數、若用6成的津貼估算，1年津貼會增加約4.5億、2成薪資補貼則是增加約1.5億元。

陳美女說，新措施每增加1成的請領人數，推估每年將增加6000萬元的支出。

勞動部 投保薪資 父母 育兒 育嬰津貼

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