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食藥署擬開放日本牛肉「全牛齡」進口 輸入占比曝光

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部食藥署昨天預告，修訂「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，擬開放日本全齡牛肉進口。示意圖／聯合報資料照片
衛福部食藥署昨天預告，修訂「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，擬開放日本全齡牛肉進口。示意圖／聯合報資料照片

繼美國、加拿大後，日本預計成為第三個開放全牛齡牛肉輸台的國家。衛福部食藥署昨天預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，取消卅個月齡以下牛隻才能進口限制，未來擬將開放日本全牛齡進口，預告評論期昨起  60天。

食藥署統計，2023年牛肉報驗輸入國家，美國38%最多、巴拉圭26.6%次之、澳洲18.6％第三，日本1%排第六。世界動物衛生組織（WOAH）將日本，列為狂牛症（BSE）「低風險」國家，「日本牛肉及其產品之進口規定」草案重點之一，包括刪除「30月齡以下」限制。

食藥署副署長林金富表示，106年開放日本30月齡以下牛肉輸入台灣，日本在108年申請開放全牛齡牛肉，不再有30個月齡的限制，經過書面、赴日實地查核等，確認吃日本牛肉感染狂牛症風險低、可忽略，草案昨起預告60天，廣泛搜集各界意見，後續再做綜合評估。

林金富指出，WOAH對狂牛症風險國家共分為三等級，包括「風險未明」、「風險可控制」與最安全的「風險可忽略」。本次預告的日本屬於「風險可忽略」，2021年開放全牛齡美牛、2023開放全牛齡加拿大牛，美加也皆屬於「風險可忽略。

同樣發生過BSE的國家，還有荷蘭與瑞典，前者屬於「風險可忽略」，開放牛隻月齡限制12個月齡以下；瑞典同樣為「風險可忽略」，限制30月齡以下，均尚未進一步申請開放。

統計2023報驗輸入牛肉占比，林金富說，第一名為美國，占38%、第二名是巴拉圭26.6%、第三名是澳洲18.6％，日本約1%，排名第六。

本次預告內容也包括，疑似或證實為牛海綿狀腦病病例牛隻，或已證實牛海綿狀腦病病例之同世代牛隻，其製成之牛肉與相關產品不得輸入；頭骨、腦、眼睛、脊髓、絞肉、內臟不得輸入，包括攙雜前述項目之產品及等；進口牛肉應依「進口牛肉檢疫及查驗作業程序」接受源頭、邊境及市場端之查驗。

日本 風險 食藥署

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