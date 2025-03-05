公費胃癌篩檢將上路 30%成人幽門螺旋桿菌纏身

胃癌是台灣健康的隱形殺手，幽門螺旋桿菌感染是胃癌主要元凶，醫師說，雖然45到79歲公費胃癌篩檢將上路，但20歲以上民眾幽門螺旋桿菌盛行率高達30%，這群人也應提高檢測意識。

總統賴清德上任後推動「健康台灣」政策，目標2030年達成癌症標準化死亡率降低1/3，根據衛生福利部統計，癌症長達42年霸榜台灣死因第一，其中胃癌排名第7，明年起胃癌篩檢將正式納入公費項目，嘉惠45到79歲、約60萬民眾，每人享有1次幽門螺旋桿菌檢測。

開業診所醫師蕭榮隆近日透過新聞稿提醒，胃癌男性發生率為女性的2倍，幽門螺旋桿菌感染是胃癌主要元凶，高達9成胃癌患者曾感染幽門螺旋桿菌，胃癌早期難察覺，幾乎沒有症狀，患者一旦出現不適，往往已進展到較晚期，早期發現與治療，對提高存活率極為關鍵。

蕭榮隆說，幽門螺旋桿菌傳染途徑有受污染的水、食物和唾液，家庭成員間的相互傳染是重要來源，日常應注意飲食衛生，避免共用餐具，並定期進行檢測。根據統計，台灣20歲以上民眾幽門螺旋桿菌盛行率高達30%。

蕭榮隆引用美國國衛院網站收錄的日本研究，幽門螺旋桿菌感染且同時帶有高風險基因，罹患胃癌的風險顯著提高。即便是未納入胃癌公費篩檢的部分族群，建議20歲以上民眾應提高檢測意識，可以早一步檢測與預防，降低胃癌的患病風險。

蕭榮隆進一步說明，胃癌篩檢分為侵入性與非侵入性檢測。侵入性檢測以胃鏡檢查為主，適用於高風險族群；非侵入性檢測則包含糞便抗原檢測、碳13尿素吹氣法，以利用次世代基因定序技術（NGS）檢測。