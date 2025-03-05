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8旬老翁夜尿20次 雷射汽化切除攝護腺術後改善

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
泌尿科醫師吳紘岳說，患者攝護腺肥大導致尿不出來，一夜起床20次，因而接受「綠光雷射攝護腺汽化術」。圖／大甲李綜合醫院提供
泌尿科醫師吳紘岳說，患者攝護腺肥大導致尿不出來，一夜起床20次，因而接受「綠光雷射攝護腺汽化術」。圖／大甲李綜合醫院提供

81歲陳姓老翁因攝護腺肥大，半年前開始覺得尿尿不順，1個晚上甚至要起床20次，整夜睡不安穩，每次都尿不乾淨，甚至一度尿不出來必須插導尿管，求診大甲李綜合醫院，自接受「綠光雷射攝護腺汽化術」，把多餘的攝護腺組織完全汽化切除後，老翁終於能夠睡得安穩。

泌尿科醫師吳紘岳表示，50歲以上的男性，幾乎有一半以上都有攝護腺肥大問題，且年紀愈長比例愈高，根據統計70歲以上至少便有7成；這位81歲的患者，一開始先在住家附近診所拿藥，吃了卻都沒有改善，反而更加嚴重，因長期吃藥但是效果不好，每次小便都尿很少、尿不乾淨，有天嚴重到突然尿不出來，放了導尿管，最後才到醫院看診，執行雷射手術

吳紘岳指出，男性隨著年齡增長，因男性荷爾蒙刺激造成組織的增生，會造成攝護腺肥大，引起排尿障礙，健保給付的傳統攝護腺肥大手術，一般是進行「經尿道前列腺電刀刮除手術」，以電刀刮去攝護腺達到減少尿路阻塞，不過此一手術出血量多，恢復期也較長，現在大部分採用新式的雷射手術，患者使用綠光雷射手術，由於採用雷射纖維從尿道口進去，把肥大阻塞的組織汽化掉，無傷口而且不太會出血，患者恢復期也很快。

陳姓老翁透露，兩年前才從工廠退休，「手術前我的睡眠品質很差，一晚要起床尿尿20次。」幾乎整晚都沒睡，尿意不斷的反反覆覆，讓他很困擾，後來還一度尿不出來，必須要使用導尿管。

家屬說，原本父親就診的診所介紹要到北部的醫學中心手術，後來得知李綜合醫院便能開攝護腺肥大手術，費用較便宜，使用雷射方式治療，術後兩天便出院，回診後再檢查恢復情形很棒，半夜也不用不斷起床上廁所。

泌尿科醫師吳紘岳說，患者攝護腺肥大導致尿不出來，一夜起床20次，因而接受「綠光雷射攝護腺汽化術」。圖／大甲李綜合醫院提供
泌尿科醫師吳紘岳說，患者攝護腺肥大導致尿不出來，一夜起床20次，因而接受「綠光雷射攝護腺汽化術」。圖／大甲李綜合醫院提供

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