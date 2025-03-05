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食藥署擬開放日本「全齡牛」進口 專家說出日屠宰現況

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
衛福部食藥署昨天預告，修訂「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，擬開放日本全齡牛肉進口。本報資料照片
衛福部食藥署昨天預告，修訂「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，擬開放日本全齡牛肉進口。本報資料照片

食藥署預告修訂「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，草案取消日本只能進口30月齡以下牛隻的限制，等同開放全齡日本牛肉進口。專家表示，日本早在2013年就已被列為狂牛症風險可忽略國，取消該限制未來台灣將有更多和牛肉品可選擇。

國立台灣大學獸醫專業學院名譽教授周晉澄表示，日本從2001年9月發現第一例狂牛症牛隻後，到2009年間，總計發現36例狂牛症案例，2009年後就再也沒有案例出現；2013年5月，世界動物衛生組織（WOAH）舊稱OIE組織，就將日本列為狂牛症「可忽略風險國家」，反而是歐美國家近年仍有零星狂牛症案例。

周晉澄表示，感染狂牛症的牛隻，大多發病時間在30月齡左右，也因此過去各項規定皆限制進口牛肉的屠宰年齡需在30月齡以下。據瞭解日本屠宰的牛隻大多落在21月齡到37月齡，超過30月齡以上才屠宰的牛隻品種，幾乎都是「日本和牛」。

周晉澄解釋，日本和牛飼養品質高，重視牛隻生長的狀態，也使其成長速度慢，導致和牛多會在30月齡以上才會進行屠宰，日本先前曾有過一項統計，全年的牛隻屠宰年齡落在30月齡以上的數量，占整體的屠宰量的三分之一，換言之，3成左右的屠宰牛隻品種，都屬於高經濟價值的和牛。

周晉澄表示，日本因為經歷狂牛症事件，從第一起案例爆發後，每隻需屠宰的牛隻，依規定都需要取出組織做檢驗，以釐清並沒有狂牛症病原體。他認為，日本的狂牛症風險控管狀況極佳。

周晉澄說，此次開放後唯一的風險是，台灣政府需要關注，是否有其他國家將具有風險的牛肉運往日本後，製作成肉骨粉等產品，再以產自日本的名義運輸到台灣。若單純是開放日本全齡牛肉輸台，台灣未來的和牛品項選擇會更多元。

日本和牛 狂牛症 風險 食藥署

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