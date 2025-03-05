「回到冬天」大陸冷氣團明來襲 低溫下探13度

大陸冷氣團明來襲，中央氣象署預報員官欣平表示，冷氣團明天報到，並持續影響到周日，且周五前受到華南雲雨東移影響，各地都有機會下雨，這幾天會有「回到冬天」的感覺，預估周五清晨最冷，低溫下探13度。

官欣平說，明（6日）大陸冷氣團來襲，並持續影響到周日（9日），預估周五清晨最冷，這段期間中部以北、宜蘭低溫降到13至15度，中南部15、16度，花東15至17度；白天高溫，北部15至18度，中部約20度，南部約24度。周日白天開始回溫。

降雨方面，官欣平指出，受到華南雲雨區影響，周五前各地都有機會下雨，並呈現「一波波」的降雨型態，雨下一波之後，會暫停一段時間，之後再繼續下雨。

官欣平表示，周六、周日（8、9）清晨偏向迎風面降雨型態，北部、東半部有局部短暫雨，中部山區零星短暫雨，其他地區多雲；周日白天開始，迎風面的基隆北海岸、大台北地區、東半部有雨。

下周一（10日）至下周三（12下）僅東半部地區有局部短暫雨，中部以北山區也有零星短暫雨，其他地區多雲。

官欣平提到，風力也有增強趨勢，氣象署發布陸上強風特報警示，範圍包含台南以北多數沿海地區，可能有6級以上平均風或8級以上陣風出現，澎湖則可能有9級以上平均風或11級以上陣風出現，請民眾留意。