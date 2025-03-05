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冷氣團再襲台！明氣溫溜滑梯 最冷恐不到13度

中央社／ 台北5日電
氣象署表示，大陸冷氣團明（6）日南下，持續影響至9日清晨，預估6日晚至7日晨最冷，北部平地普遍低溫約攝氏13、14度。聯合報系資料照
氣象署表示，大陸冷氣團明（6）日南下，持續影響至9日清晨，預估6日晚至7日晨最冷，北部平地普遍低溫約攝氏13、14度。聯合報系資料照

氣象署今天表示，7日前受華南雲雨區影響，中部以北、宜花全天不定時有短暫雨；大陸冷氣團明天南下，持續影響至9日清晨，預估6日晚至7日晨最冷，北部平地普遍低溫約攝氏13、14度。

中央氣象署預報員官欣平告訴中央社記者，受到華南雲雨區東移影響，一直到7日之前北部、中部及宜花地區會有一陣一陣的降雨，雖然雨勢不至於像前2天這麼劇烈，但整天易有短暫雨。

官欣平表示，8日至9日凌晨主要受大陸冷氣團影響，降雨以北部、東半部為主，中部山區有零星降雨；9日白天起冷氣團減弱，雨區範圍縮小為基隆北海岸、大台北及東半部地區有局部短暫雨，中部以北山區有零星短暫雨。

官欣平說，目前觀察10、11日天氣相對穩定，以東半部、中部山區有零星降雨為主。

溫度方面，官欣平表示，明天大陸冷氣團南下，以中部以北降溫較明顯，白天北部高溫約15至18度，中部20度、南部24度；夜間清晨低溫，中部以北、宜蘭約13至15度，南部約15至17度；預估明晚至7日清晨最冷，北部平地普遍低溫約13、14度，局部地區可能會再低一些。

官欣平指出，目前觀察9日白天會明顯回溫，北部高溫可以回升至25度，穩定的天氣會持續至11日；但12、13日可能會有另一波冷空氣南下，實際降溫及降雨的範圍仍要再觀察。

官欣平說，若溫度及水氣能配合，7日至8日清晨，中部以北3500公尺以上高山可能有零星降雪機會；7日前西半部、東南部及恆春半島易有強陣風，基隆北海岸及東半部（含蘭嶼、綠島）沿海留意有長浪發生。

官欣平提醒，10日至12日中部以北地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲，影響能見度。

低溫 冷氣團 氣象署 高溫

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