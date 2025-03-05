莊瑞雄盼花東居民享台鐵票價優惠 交長陳世凱：再討論

交通部日前通過台鐵票價調漲案，並於2月底送行政院待審核，立委莊瑞雄要求考量東部交通特殊性，研議專屬優惠方案，或考慮針對花東居民不予調漲。交通部長陳世凱今表示，台鐵已針對長程採地遠遞減，台北至花東票價漲幅本來就很低，可能沒想像中高，政府審議的費率上限，是否給予優惠待新版票價定案再討論。

交通部今召開114年3月份道路交通安全說明，會後接受聯訪時，針對立委莊瑞雄要求給予花東居民專屬優惠，或研議不予調漲台鐵票價，陳世凱表示，台鐵票價審議是針對運價費率，並非討論每一站收多少票價，待費率定案後，交通部會再與台鐵溝通，並了解東部或長程是否需要優惠。

短程部分則不用擔心，陳凱說，使用TPASS月票不會有影響，花東通勤也會納入；台鐵針對比較遠途運輸，像是台北至台東或台北至花蓮採遞遠遞減，長途票價相對較低，台北至花東票價漲幅本來就很低，在遞遠遞減下，對花東影響應該沒有想像中那麼高。

交通部公共運輸及監理司長林福山說，交通部審議會通過的是台鐵運價費率的上限，未來台鐵每個區間及距離會依照費率算票價，台鐵因應票價調整也推出其他配套措施，包含常客優惠等，至於哪個區間或哪一站等區間票價，要等行政院核定後，台鐵根據運價率上限考量定價策略。

陳世凱說，政府只有管運價費率上限，至於下限如何調整要看台鐵公司，對於花東民眾是否提供優惠或補貼，可能使用花東基金，是否還需要補貼將再做討論，要等票價出來後，交通部再來討論。

至於高鐵票價是否調漲，陳世凱表示，目前高鐵還沒有跟他討論，每次遇到高鐵相關人員都沒有提過這件事。