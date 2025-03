美國大都會博物館名作展 6月登故宮展出

美國大都會博物館精選81件展品,包含名家梵谷、雷諾瓦、塞尚等作品,將於「從印象派到現代主義-美國大都會博物館名作展」中展出,6月14日起在故宮第二展覽館開展。

時藝多媒體今天於官網公告「從印象派到現代主義-美國大都會博物館名作展」展訊,並表示這是美國大都會博物館典藏作品首度登台,也是國立故宮博物院整修第二展覽館後首檔開幕大展。

展區將包含「身體姿態」、「肖像與人物」、「徜徉自然」、「城市到鄉村」、「水岸風光」等,一改常見以時序或畫派區分展區,改以場景作為焦點。全展共匯聚38位名家作品,如後印象派代表梵谷、那比派大師波納爾、革新現代藝術的塞尚等重量級畫家。

官網也預告亮點展品,包含雷諾瓦完成於1892年的作品「彈鋼琴的兩位少女」(Two Young Girls at thePiano)、馬諦斯完成於1920年的作品「扶手椅上的裸女」(Nude in an Armchair)等。

時藝多媒體表示,此次展覽展出大都會博物館的81幅繪畫和素描,類別涵蓋從現實主義和學術繪畫到印象派、後印象派和早期現代主義,跨越19世紀中葉到20世紀中葉,精選跨世紀的藝術典藏一次盡收眼底。

「從印象派到現代主義-美國大都會博物館名作展」將於6月14日至10月12日展出,地點在故宮第二展覽館。