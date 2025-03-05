快訊

夫婦駕車返家途中突冒煙起火 副駕妻逃生不及成焦屍

中職／猛登藥檢未過被Thank You 勝騎士、羅戈加盟兄弟

台灣也被點名！美再批日本國防開支未達標準 石破茂強硬回應

聽新聞
0:00 / 0:00

美國大都會博物館名作展 6月登故宮展出

中央社／ 台北5日電
圖為紐約大都會博物館。（路透）
圖為紐約大都會博物館。（路透）

美國大都會博物館精選81件展品，包含名家梵谷、雷諾瓦、塞尚等作品，將於「從印象派到現代主義－美國大都會博物館名作展」中展出，6月14日起在故宮第二展覽館開展。

時藝多媒體今天於官網公告「從印象派到現代主義－美國大都會博物館名作展」展訊，並表示這是美國大都會博物館典藏作品首度登台，也是國立故宮博物院整修第二展覽館後首檔開幕大展。

展區將包含「身體姿態」、「肖像與人物」、「徜徉自然」、「城市到鄉村」、「水岸風光」等，一改常見以時序或畫派區分展區，改以場景作為焦點。全展共匯聚38位名家作品，如後印象派代表梵谷、那比派大師波納爾、革新現代藝術的塞尚等重量級畫家。

官網也預告亮點展品，包含雷諾瓦完成於1892年的作品「彈鋼琴的兩位少女」（Two Young Girls at thePiano）、馬諦斯完成於1920年的作品「扶手椅上的裸女」（Nude in an Armchair）等。

時藝多媒體表示，此次展覽展出大都會博物館的81幅繪畫和素描，類別涵蓋從現實主義和學術繪畫到印象派、後印象派和早期現代主義，跨越19世紀中葉到20世紀中葉，精選跨世紀的藝術典藏一次盡收眼底。

「從印象派到現代主義－美國大都會博物館名作展」將於6月14日至10月12日展出，地點在故宮第二展覽館。

博物館 國立故宮博物院 美國

延伸閱讀

台灣最缺人的職業是「館長」？南北三大美術館館長竟都代理

10大國際藝文盛事總整理！香港盛匯超級三月精彩不間斷

2025台北國際書展／故宮以「百年藝境．時光凝萃」響應 邀書迷閱讀「藝」世界

塞尚、雷諾瓦…52幅印象派大師畫作 香港藝術館開展

相關新聞

每一次都加速身體崩潰！醫示警「熬夜8惡果」：根本是燃燒生命

「熬夜，你熬的不是夜，你熬掉是自己生命」，胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，一個人即便不菸不酒，注重飲食健康，但只要熬夜，就會使得身體加速崩潰。

雨勢升級！11縣市豪、大雨特報 一路轟炸到晚上

雨又來了，雨勢升級。中央氣象署下午15時針對台中等11縣市發布豪雨或大雨特報，恐一路下到晚上。

腹瀉病人衝急診 台大醫揭諾羅病毒傳染力「摸公筷恐中鏢」

國內腹瀉疫情嚴峻，為5年同期新高，時值急診壅塞，公衛專家提醒，糞便檢測在醫院才能進行，疫情升溫恐再塞爆急診，且諾羅病毒傳...

2024年各縣市道安情況出爐 高雄310人死亡全台最多

交通部今公布2024年1至12月道路交通安全情況，去年高雄市整年死亡數為310人，雖與2023年相比減少7人，仍是全台行...

逾10年沒有腸病毒大流行 專家憂「兒童殺手」捲土重來

過去腸病毒每隔3至4年會有一次流行，但感染科醫師示警，新冠疫後免疫負債尚未還清，造成腸病毒悶燒，預估今年案例數恐再創高峰...

類流感疫情趨緩 流行期估至月底

腹瀉、類流感等疫情仍處於流行期，共有近四十萬人次因此至門診急診就醫，其中腹瀉就診人次就多達廿七萬五千多人。疾管署表示，因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。