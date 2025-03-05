快訊

夫婦駕車返家途中突冒煙起火 副駕妻逃生不及成焦屍

中職／猛登藥檢未過被Thank You 勝騎士、羅戈加盟兄弟

台灣也被點名！美再批日本國防開支未達標準 石破茂強硬回應

育嬰留停津貼擬增為7個月 估2.1萬人受惠

中央社／ 台北5日電
勞動部統計，去年請領育嬰留職停薪津貼及薪資補助計9萬3000餘人。 圖／聯合報系資料照
勞動部統計，去年請領育嬰留職停薪津貼及薪資補助計9萬3000餘人。 圖／聯合報系資料照

勞動部今天表示，目前正研議修正「就業保險法」，讓領滿6個月育嬰留職停薪津貼的雙親，再增加各1個月；初估約2萬1000多人受惠，若人數每增加1成、經費每年增約新台幣6000萬元。

勞動部統計，去年請領育嬰留職停薪津貼及薪資補助計9萬3000餘人，其中男性請領比率由110年19.99%，提升至去年為27.01%，成長3成5；6成津貼及2成薪資補助共核付143億8718萬餘元。

勞動部今天舉辦婦女就業協助相關說明記者會。勞動部次長李健鴻表示，勞動部希望能落實照顧不離職，以多元陪伴服務的計畫，做婦女朋友的後盾。

李健鴻補充，育嬰留停部分，目前評估要修正就保法，若雙親都領滿6個月，希望能各再增加1個月津貼，主要是希望協助新手爸媽，減輕育嬰留停期間的經濟負擔，也希望透過多這1個月，在分擔家務上能更平等。

勞動部說明，就業保險提供6成育嬰留職停薪津貼，並自110年7月1日起，另以公務預算加給2成育嬰留職停薪薪資補助，對於申請者來說，總共可領投保薪資的8成。

勞動部統計，以112年為例，育嬰津貼都領滿6個月有1萬500多人；如果雙親多請1個月，受惠是2萬1000多人；以此人數、如果用6成的津貼估算，1年津貼會增加約4.5億、2成津貼則是增加約1.5億元。

勞動部說，若新措施增加請領人數，人數每增加1成，經費每年就會增加6000萬元。

勞動部 投保薪資 育嬰津貼

延伸閱讀

彈性育嬰假試辦成效差 勞動部：朝更彈性化通盤規畫

61歲求職碰壁…「55Plus」助重返職場 還領3萬元獎勵金

揚言帶汽油彈毀掉勞動部 中鋼運通工會理事長涉恐嚇公眾遭起訴

男女薪資差距再擴大！婦團嗆勞動部找藉口 怒批：餵一堆安慰劑

相關新聞

每一次都加速身體崩潰！醫示警「熬夜8惡果」：根本是燃燒生命

「熬夜，你熬的不是夜，你熬掉是自己生命」，胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，一個人即便不菸不酒，注重飲食健康，但只要熬夜，就會使得身體加速崩潰。

雨勢升級！11縣市豪、大雨特報 一路轟炸到晚上

雨又來了，雨勢升級。中央氣象署下午15時針對台中等11縣市發布豪雨或大雨特報，恐一路下到晚上。

腹瀉病人衝急診 台大醫揭諾羅病毒傳染力「摸公筷恐中鏢」

國內腹瀉疫情嚴峻，為5年同期新高，時值急診壅塞，公衛專家提醒，糞便檢測在醫院才能進行，疫情升溫恐再塞爆急診，且諾羅病毒傳...

2024年各縣市道安情況出爐 高雄310人死亡全台最多

交通部今公布2024年1至12月道路交通安全情況，去年高雄市整年死亡數為310人，雖與2023年相比減少7人，仍是全台行...

逾10年沒有腸病毒大流行 專家憂「兒童殺手」捲土重來

過去腸病毒每隔3至4年會有一次流行，但感染科醫師示警，新冠疫後免疫負債尚未還清，造成腸病毒悶燒，預估今年案例數恐再創高峰...

類流感疫情趨緩 流行期估至月底

腹瀉、類流感等疫情仍處於流行期，共有近四十萬人次因此至門診急診就醫，其中腹瀉就診人次就多達廿七萬五千多人。疾管署表示，因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。