全國道路設計標準一致化 交通部再推整體道路規畫指引

台灣交通事故層出不窮，不少專家學者、路權團體認為應首要改善道路設計工程，交通部先推出「道路交通標誌標線號誌設置參考指引」，今天再推出第2本「整體道路規畫指引」，除協助各縣市政府改善道路環境及進行整體路廊規畫，也盼讓全國道路設計標準趨於一致。

行政院長卓榮泰2月27日中央道安會報時表示，希望2030年行人死亡人數下降50%，並朝向2050年道路交通事故零死亡，陳世凱說，為達到2030年行人死亡數降至50%目標，除先前已推出「標誌標線號誌設置參考指引」，今天再推出第2本「道路整體規畫指引」，讓全國道路設計逐漸趨向一致性，這是對行人安全重要的目標。

陳世凱說，人行道是保護行人重要設施，過去僅要求人行道改善，但這次在道路規畫指引中，建議應增設人行道及將人行道路拓寬。目前是設定全國要增設人行道80公里、增加庇護島。

人行道加寬部分，考量過去輪椅使用者、推娃娃車者，若人行道沒有90公分以上，根本無法通行，因此指引中建議，各縣市人行道要加寬到150公分。加上先前提出的「道安三支箭」，盼透過上述方式達到目標。

交通部公路局規畫組長蘇先知表示，「整體道路規畫指引」提供各類道路定義與適用規範、彙整法規及網址、提供規範索引、盤點規範差異及處理建議、規畫作業流程及檢核表；針對公路與市區道路共同使用路段，及鄉區與市區銜接介面，規畫建議案例參考，另指引內容也強化人本交通，重視人行道、行人庇護島、通學區等。

人行道增設部分，蘇先知指出，新建道路規定，公路與市區道路共同使用路段、主次要道路及服務道路應設置人行道，應設置人行道，另外，農路部分，若有施設人行通行空間，可視需要營造無障礙空間及高齡友善的動線規畫，建議最小寬度90公分。

此外，經人口密集處、醫療院所、學校、機關、鐵路場站、捷運場站或航空站，應設置人行道、行人徒步區或交通寧靜區；既有道路拓寬、改善時，也須依規定評估增設人行道；行人庇護島部分，行人穿越道長度25公尺以上道路，應設置行人庇護島，而庇護島寬度應1.5公尺以上。

交通部路政及道安司長黃運貴表示，今年道安工程重點項目，包含路口行人安全設施改善1316處、改善人行道80公里、校園周遭道路改善159處、減少路側障礙路703處；黃運貴指出，去年省道路口改善目標為2000處，今年數量倍增，目標為5000處，另還要新增省道路口照明強化400處。