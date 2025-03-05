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韓國旅遊搭機新規定 行動電源少了「這標示」小心被沒收

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
購買行動電源時，除了標明電池容量、台灣BSMI認證字號之外，建議還要清楚寫明「Wh」數據才完整。記者黃筱晴／攝影
購買行動電源時，除了標明電池容量、台灣BSMI認證字號之外，建議還要清楚寫明「Wh」數據才完整。記者黃筱晴／攝影

最近要去韓國玩的民眾，最困擾的就是行動電源攜帶上機的問題，除了原本就不能托運、只能隨身攜帶以外，如果是搭乘韓籍航空公司，又多了需要每個行動電源個別裝在透明塑膠夾鏈密封袋，並在連接端口貼上絕緣膠帶等規定。

而這幾天又有前往韓國的民眾回報，除了平常大家購買時比較熟悉的電池容量（mAh）標示，行動電源上還要清楚寫明「Wh」（瓦特小時）數據才給過，否則很有可能在登機前就被沒收、丟棄。

鋰電池額定能量換算方法：額定能量（Wh）＝電池標示容量（mAh）/1000 × 電壓（V），雖然市面上大部分行動電源都合於攜帶上機的規定，但因為機場安檢時工作人員沒辦法幫忙換算，且許多行動電源機身上印刷字很小，或是因為使用一陣子字樣有點模糊，所以還是以行動電源上需有明確數值標示為準，遇到檢查時才能安心通關。

目前韓籍航空最新的行動電源攜帶上機數量限制規定：100Wh以下不超過5個，100Wh～160Wh需經航空公司許可貼上標籤才得以攜帶，不超過2個；超過160Wh的行動電源則是禁止攜帶。且需注意，飛機起降、飛行時都禁止使用且必須關閉行動電源，途中也禁止使用機上USB充電孔為行動電源充電，機上充電孔僅可用來可為手機充電。櫻花季快到了，最近有要去韓國旅遊的大家，趕快檢查一下自己的行動電源標示能不能帶上機。

韓國搭機新規定，行動電源上還要清楚寫明「Wh」（瓦特小時）數據才可攜帶上機。記者黃筱晴／攝影
韓國搭機新規定，行動電源上還要清楚寫明「Wh」（瓦特小時）數據才可攜帶上機。記者黃筱晴／攝影

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