韓國旅遊搭機新規定 行動電源少了「這標示」小心被沒收

最近要去韓國玩的民眾，最困擾的就是行動電源攜帶上機的問題，除了原本就不能托運、只能隨身攜帶以外，如果是搭乘韓籍航空公司，又多了需要每個行動電源個別裝在透明塑膠夾鏈密封袋，並在連接端口貼上絕緣膠帶等規定。

而這幾天又有前往韓國的民眾回報，除了平常大家購買時比較熟悉的電池容量（mAh）標示，行動電源上還要清楚寫明「Wh」（瓦特小時）數據才給過，否則很有可能在登機前就被沒收、丟棄。

鋰電池額定能量換算方法：額定能量（Wh）＝電池標示容量（mAh）/1000 × 電壓（V），雖然市面上大部分行動電源都合於攜帶上機的規定，但因為機場安檢時工作人員沒辦法幫忙換算，且許多行動電源機身上印刷字很小，或是因為使用一陣子字樣有點模糊，所以還是以行動電源上需有明確數值標示為準，遇到檢查時才能安心通關。