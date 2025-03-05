4旬女莫名喘不過氣…一查竟是腎臟出事 緊急洗腎救一命

莫名呼吸喘，竟是腎臟健康亮紅燈。46歲陳小姐是資深旅遊領隊，2年前帶團到越南感到身體不適，以為感染新冠肺炎，回國後，竟喘不過氣到走不動，檢查是腎臟嚴重受損，導致心臟衰竭，須緊急洗腎。陳小姐先經血液透析，穩定病情，4天後改為腹膜透析，迄今二年多繼續從事旅遊業熱愛的工作。

台北榮總今舉辦腹膜透析植管新技術衛教活動。依國際腎臟病統計，2022年台灣「末期腎臟病發生率」與「透析盛行率」，雙居全球排名之冠。

衛福部健保署副署長陳亮妤說，台灣過去被稱為洗腎王國，健保署統計，2019年新發生洗腎人口為每百萬人529人，經多年防治，2024年降至523人，目前全國透析約9萬人，但腹膜透析占比不到8%，健保署今年編列4億元，期望醫院加強推動。

台北榮總副院長侯明志說，慢性腎病患者受疾病影響需要透析治療，透析分為血液透析及腹膜透析，其中，血液透析為每周3次返回醫院治療，影響生活品質，相較在家腹膜透析具有方便性，降低醫療耗用，健保署於2023年7月起，加強推動腹膜透析。

台北榮總腎臟科主任林志慶說，台灣今年將邁入超高齡社會，65歲以上老年人口占比達20％，末期腎臟病與透析治療照護，成為國家的一大健康議題。他說，許多腎友不願面對腎臟疾病，甚至尋求坊間偏方，或擔心洗腎失去工作、拖累家人、人生從此就是黑白的，一再拖延進入透析治療的時機。

林志慶說，有腎友甚至拖到嚴重尿毒症才緊急送醫，不僅增加心血管與感染等併發症，還可能面臨緊急透析及其伴隨的出血、感染、昏迷甚至死亡風險。目前腹膜透析成為近年國際優先推薦的治療方式，優點包括治療時間及飲食彈性較高，感染多為局部性，避免全身性感染，並可以保留殘餘腎功能，降低心血管疾病風險，且存活率較高，旅遊行程較不受限。

台北榮總內科部腎臟科主治醫師楊智宇說，腹膜透析是利用人體肚子內的「腹膜」，在腹膜透析導管和透析液的幫助下，將尿毒素與多餘水分排出體外，以維持身體機能的正常運作，所以又被稱為「洗肚子」。他建議，有透析需求的腎友可優先考慮腹膜透析，因為它具備「自主」與「自由」兩大特性。

台北榮總腎臟科主治醫師黎思源說，腹膜透析治療前需進行腹膜透析植管手術，分為傳統經皮內科植管及傳統腹腔鏡植管，其中，傳統經皮內科植管雖然術後只需等待1天就可以透析，但因看不到腹腔內狀況，不適合曾經接受腹部手術或有腹部沾黏風險者。傳統腹腔鏡植管在手術後需等待2周，等傷口完全癒合沒有滲液後，才能開始灌夜治療。

對此，北榮腎臟科團隊2年前開始將兩種術式整合，創新研發改良式腹膜透析植管手術，一樣採用腹腔鏡，但使用的經腹腔鏡套組從3支減為1支，術式更簡化且傷口較小、復原快，腎友植管後隔天就能開始進行腹膜透析治療，目前已有近200位腹膜透析腎友採用此創新的植管手術。

黎思源說，此創新術式幫助洗腎病友免於血液透析與腹膜透析「雙洗」之苦，且適用於所有洗腎病友、手術併發症少、早期感染與滲漏發生率低，有助達到穩定而有效的洗腎效果，相關研究成果優異，2023年發表於國際期刊「美國腎臟學會期刊」。

47歲林小姐，18歲時因嚴重腹瀉3天，就醫意外發現腎功能異常，但因平日沒有其他症狀，不以為意，直到2年後健檢肌酸酐超過正常人5倍，確診為慢性腎臟病，在與腎病共存20年期間，雖然醫師不斷提醒「洗腎時間快到了」，但她以拖待變，直到43歲因嚴重頭暈、眼睛腫脹睜不開送急診，才接受醫師建議洗腎。經腹膜透析4年，去年甚至完成出國旅遊的心願。