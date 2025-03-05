推動醫療永續 新光醫院宣示綠色採購選用節能環保產品

醫療機構是碳排大戶，環境部昨擴大碳盤查登錄對象，納入醫療院所。新光醫院今天舉行「綠色採購宣誓大會」，與30多家供應商簽署ESG綠色採購行動合作備忘錄，承諾優先選用環保、節能、低碳產品。新光醫院院長侯勝茂表示，醫療機構不僅肩負照護病患責任，也有義務守護環境，「綠色採購不只降低碳足跡，也能帶動醫療產業鏈朝向永續發展。」

新光醫院行政副院長洪子仁指出，新光醫院為全台首家簽署「醫院永續發展倡議書」醫療機構，長期推動環境永續行動，完成溫室氣體盤查並通過ISO 14064-1：2018認證，並導入智慧醫療技術、能源管理優化與廢棄物減量計畫等節能減碳措施。本次「綠色採購宣示大會」，新光醫院將綠色採購理念從「院內」延伸至「產業鏈」，為共同推動醫療產業低碳轉型重要里程碑，不僅改變採購模式，也讓醫療產業鏈兼顧創新發展與環境永續，樹立醫療產業新標準。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新致詞時強調，2050淨零排放已成全球趨勢，供應鏈碳排放更是關鍵議題。總統賴清德已成立「國家氣候變遷對策委員會」，希望政府與企業攜手合作，落實低碳轉型，推動永續經濟，「新光醫院作為淨零排放的實踐者，勇敢走在前端，推動綠色行動，並帶動醫療產業邁向永續發展。」

裕利醫藥台灣總裁周志鴻則分享該企業永續策略。他表示，裕利醫藥與上下游夥伴共建綠色供應鏈、導入碳排放數據監測系統、使用電動卡車減少醫療運輸碳排，並推出可重複使用集裝箱和100%可回收包材等措施，減少醫療浪費並提高資源利用率，「實踐綠色永續計畫，不只是友善環境，更能展現企業社會責任與永續經營承諾。」

與新光醫院共同推動醫療產業低碳轉型者，包括多領域合作廠商，包含裕利醫藥、西門子、台灣飛利浦、中化裕民、美德耐、亞太、遠傳電信、友信行、直覺等30家企業，彼此承諾優先選用環保、節能、低碳產品，共同推動醫療產業低碳轉型，打造更永續的醫療供應鏈。