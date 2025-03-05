逾10年沒有腸病毒大流行 專家憂「兒童殺手」捲土重來

過去腸病毒每隔3至4年會有一次流行，但感染科醫師示警，新冠疫後免疫負債尚未還清，造成腸病毒悶燒，預估今年案例數恐再創高峰。國內上一次腸病毒大流行發生在2012年，距今已超過10年，在病例不斷累積的狀況下，憂心有「兒童殺手」之稱的腸病毒71型捲土重來。

疾管署衛教資訊指出，目前腸病毒共有小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等60餘型，近年來又陸續發現多種型別，現已有上百種型別，在所有腸病毒中，除小兒麻痺病毒外，以腸病毒A71型最容易引起神經系統的併發症，嚴重可能導致死亡。

據疾管署監測，腸病毒疫情從去年4月中旬開始流行，直到今年1月中旬才低於流行閾值，正式脫離流行期。中國醫藥大學感染管制中心副院長黃高彬表示，腸病毒通常好發於每年4至6月及9至10月，春夏疫情規模通常較大，入冬就會結束，這次秋冬疫情延續至今年初才逐漸減少，可能與免疫負債有關。

黃高彬表示，原本預期2019年至2020年再度爆發腸病毒71型疫情，但新冠疫情防疫措施改變疫情流行趨勢。隨著口罩令解除，社區2023年開始出現零星病例，2024年疫情比2023年更加嚴重。到了2025年，隨著孩子的人際互動增加，戶外教學等活動恢復，加上免疫負債問題，疫情仍在持續攀升。

台灣在1998年爆發首波腸病毒嚴重疫情，當年造成405例重症兒童，奪走78名孩童性命，那段時間給全台灣感染科醫師的「震撼教育」，此後腸病毒71型疫情大約以每3至4年為爆發流行周期，大多數病例都是6歲以下兒童。分析疫情周期與學齡前幼童世代有關，當沒有抗體的孩子累積到一定程度，腸病毒71型便會在社區引發大流行。

黃高彬示警，近年腸病毒71型盛行率較低，許多家長逐漸忽視威脅，但腸病毒71型重症率和死亡率仍相當高，即使社區內僅有零星病例，一旦感染引發重症風險恐難以承擔，「少子化已成國安問題，每一個孩子都應該健康成長，鼓勵家長為孩子投資健康」。

黃高彬說，疫苗發展的2個重點，不外乎可能導致死亡跟殘廢的疾病，如小兒麻痺；以及會引起大流行的疾病如流感，以1998大流行重症的幼兒為例，後來有不少出現行動不便、致力受影響等後遺症。

台灣有2款腸病毒71型疫苗，製作方法相同，均獲得食藥署核准，安特羅腸病毒71型疫苗，保護力達99.21%；另一款為高端疫苗，保護力則逾96.8%。黃高彬提醒，沒有任何一款疫苗，可以沒有任何疫苗能百分之百預防感染，現階段皆屬於自費疫苗，理想情況下，未來可視需求成為公費疫苗，以利提升民眾對此疫苗重要性的認識。

針對腸病毒疫苗納入公費疫苗的可能性，疾管署發言人曾淑慧表示，依疾病管制署監測資料，國內每年社區主要流行的病毒型別不盡相同。而接種腸病毒A71型疫苗，可預防腸病毒A71型感染造成重症風險，但對於其他可能引起腸病毒重症的型別，如克沙奇A16型、腸病毒D68型等，目前未有證據顯示具有交叉保護效力，對於整體腸病毒預防的效果有限。

腸病毒A71型疫苗經ACIP會議討論，現階段建議具接種需求者，可經醫師評估後自費接種。此外，疾病管制署已提請財團法人醫藥品查驗中心，將腸病毒A71型疫苗納入114年度新興醫療科技與衛生福利政策效益評估研究計畫項目之一，將針對該疫苗進行更完整的效益評估研究。