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勞動部：短期育嬰留停規畫將更彈性 暫不修法

中央社／ 台北5日電
育嬰示意圖。圖／聯合報系資料照片
育嬰示意圖。圖／聯合報系資料照片

勞動部去年試辦短期育嬰留停，為期半年多，據統計共89家企業參與、182人提出申請，申請天數以3天為主；勞動部將盤點相關回饋，朝更彈性的方向來規畫新作法，但暫時沒有考慮修法。

勞動部去年試辦彈性育嬰假，包含提供每次至少5天請育嬰留停，且試辦單位願意的話，也可用單日計。

勞動部今天舉辦婦女就業協助相關說明記者會。勞動部次長李健鴻表示，試辦計畫去年底告一段落，有請參加的事業單位、勞工參與座談，此外還有進行調查，也有去拜訪民間團體，希望更全面了解；好幾個管道多方收集意見。

李健鴻說明，試辦期間有89家企業參與，根據試辦的結果會訂定更彈性化的措施，不論是按日的育嬰留停或是家庭照顧，以符合需求、提高使用率；近期在內部討論後，會規畫新作法，但修法沒有在考慮範圍內。

至於更彈性會到什麼程度，單位會是小時、或按天計，李健鴻強調，內部還在討論中。

勞動部統計，試辦期間申請約182人、分散在24家企業中；因為是短天期，勞工可請1天、3天等重複申請，平均申請天數以3天為主，但也有7天或1天。

勞動部分析，就員工端的需求，申請原因諸如保姆請假、陪伴幼兒、或幼兒生病有臨時照顧需求等；就事業單位而言，考量點為人力調配，各別事業單位的差異，且申請育嬰留停較一般的請假繁瑣，因此在行政上也都有意見反饋。

勞動部去年發函給各有意願參與的公私部門單位，宣布試辦彈性育嬰假，試辦單位提供受僱者申請彈性育嬰假的期間，以不少於5日或7日為原則，但也可擬訂較短日數，或以單日試辦，而受僱者申請次數也以3次為原則，但試辦單位若願意擬訂更多次數，或以不限次數試辦也可以。

勞動部 育嬰假

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