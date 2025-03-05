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高雄交通死亡件數少報 交長強調：目前全國標準一致

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高雄交通死亡件數少報，交通部長陳世凱表示，雖去年1至6月件數有疑慮，但去年7月起全國計算方式都一樣，沒有標準不一致的問題。記者胡瑞玲／攝影
高雄交通死亡件數少報，交通部長陳世凱表示，雖去年1至6月件數有疑慮，但去年7月起全國計算方式都一樣，沒有標準不一致的問題。記者胡瑞玲／攝影

交通部今公布2024年1至12月道路交通安全情況，去年高雄市整年死亡數為310人，雖與2023年相比減少7人，仍是全台行人死亡數最高的縣市；針對高雄交通死亡件數少報，交通部說，去年1至6月高雄市警局還有19件正在調查中，因此今天數據沒有納入，但交通部長陳世凱強調，去年7月起各縣市作法均一致。

根據交通部統計，各縣市去年1至12月整體死亡人數統計，高雄市310人，雖與2023年相比減少7人，但死亡人數仍是全台最多，其次為台中市288人，桃園市287人、台南市278人、彰化縣225人、屏東縣214人。

各縣市行人死亡人數部分，台中市55人最多，相比2023年增加8人，其次為新北市42人，但與2023年相比減少5人，台南市、高雄市均為33人，相比2023年各增加5人及4人。

本報日前取得去年7月交通部舉辦道路交通安全聯繫會報會議紀錄，並報導指出，高雄市去年1至6月總計有28件交通事故A1（24小時死亡）案件未報，截至今年2月底為止，記者調閱資料，至今僅補上9件。

交通部路政及道安司長黃運貴表示，高雄市警局目前還有19案還在調查中，還沒入案，若登錄建檔後，資料就會反映出來，坦言今天發布的數據並沒有包含這19件。

但交通部長陳世凱表示，去年1至6月高雄交通死亡件數確實有疑慮，目前已矯正計算；陳世凱強調，雖然高雄爆出交通死亡件數少報情況，去年7月起各縣市計算方式都一樣，沒有標準不一致的問題。

交通部長 死亡 行人 陳世凱 高雄市

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