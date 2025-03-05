2024年各縣市道安情況出爐 高雄310人死亡全台最多

交通部今公布2024年1至12月道路交通安全情況，去年高雄市整年死亡數為310人，雖與2023年相比減少7人，仍是全台行人死亡數最高的縣市；但在行人死亡數部分，台中市55人居冠，其次為新北市42人，台南市、高雄市行人死亡數均為33人；另外，去年行人死亡數雖降至歷年最低，但少年死亡數卻攀升。

根據交通部統計，去年1至12月道路交通事故39萬3918件，相比去年同期減少9008件，減幅2.2％；受傷人數52萬4485人，比去年同期減少1萬5050人，減幅2.8％；30日死亡人數2950人，比去年同期減少73人，減幅2.4％。

各縣市去年1至12月整體死亡人數統計，高雄市310人，雖與2023年相比減少7人，但死亡人數仍是全台最多，其次為台中市288人、桃園市287人、台南市278人、彰化縣225人及屏東縣214人。

各縣市行人死亡人數部分，台中市55人最多，較2023年增加8人；其次為新北市42人，較2023年減少5人。台南市、高雄市均為33人，較2023年各增加5人及4人。

交通部長陳世凱表示，2024年整體死亡件數、死亡及受傷人數均為近3年（2022至2024年）最低，行人死亡數從開始統計的2008年起至迄今，去年也降到最低點。

針對行政院長卓榮泰2月27日中央道安會報時表示，希望2030年行人死亡人數下降50%，並朝向2050年道路交通事故零死亡，陳世凱說，這也是交通部一開始設定的目標，1年減少7%，2年15%，目標2030年減少50%。日韓都花20、30年時間改善人本交通，台灣目前正在啟動，雖然數字仍不滿意，仍朝好的趨勢走。

至於要怎麼達到2030年降至50％目標？陳世凱說，先前已推出「標誌標線號誌設置參考指引」，這次再推出第2本「道路整體規畫指引」，讓全國道路設計逐漸趨向一致性，這是對行人安全重要的目標。

陳世凱說，人行道是保護行人重要設施，過去僅要求人行道改善，但這次在道路規畫指引中，建議應增設人行道及將人行道路拓寬，加上先前提出的「道安三支箭」，盼透過上述方式達到目標。

交通部路政及道安司長黃運貴指出，去年行人死亡數為歷年最低，機車事故死亡數為1858人，占全體63%，較2023年1886人減少28人，減幅1.5%；高齡者死亡數1250人，較2023年1277人減少27人，減幅2.1%。酒駕造成死亡160人，較2023年的253人減少93人，減幅36.8%。行人死亡366人，較2023年380人減少14人，減幅3.7%；但兒少死亡部分，去年有78人，較2023年76人增加2人，增幅2.6%。

黃運貴說，兒少又分為兒童及少年兩部分，其中兒童死亡18人，較2023年同期減少2人；但少年死亡60人，較2023年同期增加4人。分析少年死亡數上升原因，以機車駕駛40人最多，其次為機車乘客13人。