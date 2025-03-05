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受低溫影響土芒果可能減產 老饕可直接跟產地買

中央社／ 台北5日電
令人垂涎不已的成熟的土芒果。聯合報系資料照片／記者謝進盛攝影
令人垂涎不已的成熟的土芒果。聯合報系資料照片／記者謝進盛攝影

本地種芒果通稱土芒果，1、2月受低溫影響，農業部近日公告主產區屏東縣為天災現金救助地區。由於土芒果栽種面積縮減，產量又可能減少，高雄區農改場建議可直接跟產地訂購。

農業部3日公告屏東縣為辦理本地種芒果114年1到2月低溫農業天然災害低利貸款地區。農業部高雄區農改場告訴中央社記者，會同其他機關現勘可見，原本花開得不錯，但因遭遇低溫，結果結得不好。

除了低溫因素可能減產，高雄區農改場說，全國土芒果在10年前的栽種面積還有4000、5000公頃，因為改良種芒果較有競爭優勢，栽種面積一直縮減，現在約2000多公頃，約剩一半不到，加上實務上產量約有一半以上用於製作芒果青，所以市面上不如過往易見。

高雄區農改場進一步說，土芒果有濃郁的香氣，喜歡吃土芒果的老饕，建議直接跟產區訂購，目前大宗都產自屏東，產期約從3月起，可以跟鹽埔農會、瑪家鄉公所等訂購，4、5月產量較多，6月接近尾聲。

農業部農糧署資料顯示，113年芒果預估收穫面積1萬5949公頃，其中本地種芒果2297公頃、僅占14%，改良種芒果1萬3652公頃、占86%，為大宗。

產量方面，農糧署說，預估113年改良種12萬6449公噸，主要產區為台南市6864公頃、占43%，屏東縣4015公頃、占25%，高雄市1611公頃、占10%。

農糧署並說，土芒果目前僅有112年產量統計，共計1萬6194.649公噸，屏東1萬1694.112公噸，約占全國產量7成2。

屏東縣 芒果 農業部

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