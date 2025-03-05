行人死亡寫16年新低！去年近3千人因交通事故身亡 交長：相信未來可持續下降

交通部5日公布2024年道安統計，2024年全年交通事故30日死亡人數為2,950人，減少2.4%，行人死亡366人，降低3.7%。各縣市部分，整體事故死亡以高雄市最多、行人死亡則是台中市最多。交通部長陳世凱表示，去年交通事故死亡人數為三年新低點，行人死亡人數更寫下16年來新低，雖然數字還不滿意，但相信未來會持續下降。

交通部指出，在重點項目30日死亡中，行人死亡366人為歷年最低，此外，機車、高齡者、酒駕、行人死亡人數均較2023年同期減少。此外在事故件數達39萬3918件，較前一年下降2.2%；30日死亡人數2950人，比112年少了73人，減少2.4%，未達7%目標。

若以各縣市30日整體死亡人數統計分析，高雄市為310人、其次為台中市288人、第三桃園市則有287人；以增加死亡幅度來看，桃園增幅最多，增加39死；此外若單看行人死亡則是以台中市55人為最多，其次則為桃園市47人，第三則是新北市42人。

陳世凱指出，此次公布的交通事故死亡統計為去年一整年，雖然整體降幅數字不如預期，但還是可以看出已經有下降趨勢，年整年度死亡人數為近3年最低點，行人死亡人數更是有統計數據以來最少，也就是自民國97年來有統計以來迄今最低點，「但數字仍不滿意，趨勢是往好的趨勢呈現。」

陳世凱也說，對於道安的改善鄰國的日本、韓國也都是慢慢建立起來，相信隨著時間越來越久，接下來數字將會越來越好，今年最主要的重點將會是人行道的改善，在人行道的長度要求，將會要求整體增加，並且建立出完善的指引來引導全台各縣市改善。