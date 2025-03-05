快訊

中職／陷桃色風波 黃忠義之子黃紹熙發聲：將依法訴追相關責任

王大陸黑幕連環爆 傳與黑幫交好還放高利貸？警強調逐一清查

錢來了！台南火車站站前廣場大改造 啟動都市計畫變更

聽新聞
0:00 / 0:00

行人死亡寫16年新低！去年近3千人因交通事故身亡 交長：相信未來可持續下降

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部長陳世凱。圖／聯合報系資料照片
交通部長陳世凱。圖／聯合報系資料照片

交通部5日公布2024年道安統計，2024年全年交通事故30日死亡人數為2,950人，減少2.4%，行人死亡366人，降低3.7%。各縣市部分，整體事故死亡以高雄市最多、行人死亡則是台中市最多。交通部長陳世凱表示，去年交通事故死亡人數為三年新低點，行人死亡人數更寫下16年來新低，雖然數字還不滿意，但相信未來會持續下降。

交通部指出，在重點項目30日死亡中，行人死亡366人為歷年最低，此外，機車、高齡者、酒駕、行人死亡人數均較2023年同期減少。此外在事故件數達39萬3918件，較前一年下降2.2%；30日死亡人數2950人，比112年少了73人，減少2.4%，未達7%目標。

若以各縣市30日整體死亡人數統計分析，高雄市為310人、其次為台中市288人、第三桃園市則有287人；以增加死亡幅度來看，桃園增幅最多，增加39死；此外若單看行人死亡則是以台中市55人為最多，其次則為桃園市47人，第三則是新北市42人。

陳世凱指出，此次公布的交通事故死亡統計為去年一整年，雖然整體降幅數字不如預期，但還是可以看出已經有下降趨勢，年整年度死亡人數為近3年最低點，行人死亡人數更是有統計數據以來最少，也就是自民國97年來有統計以來迄今最低點，「但數字仍不滿意，趨勢是往好的趨勢呈現。」

陳世凱也說，對於道安的改善鄰國的日本、韓國也都是慢慢建立起來，相信隨著時間越來越久，接下來數字將會越來越好，今年最主要的重點將會是人行道的改善，在人行道的長度要求，將會要求整體增加，並且建立出完善的指引來引導全台各縣市改善。

交通部 台中市 行人

延伸閱讀

交長讚台灣好湯 盼金泉獎成吸引觀光客重要品牌

台灣燈會機捷、周邊交通癱瘓 交部：昨晚運具聯防助桃市府

交通部首邀六都開道安座談會 6大共識出爐

台鐵平均漲幅26.8% 交長陳世凱透露新票價上路時間

相關新聞

每一次都加速身體崩潰！醫示警「熬夜8惡果」：根本是燃燒生命

「熬夜，你熬的不是夜，你熬掉是自己生命」，胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，一個人即便不菸不酒，注重飲食健康，但只要熬夜，就會使得身體加速崩潰。

雨勢升級！11縣市豪、大雨特報 一路轟炸到晚上

雨又來了，雨勢升級。中央氣象署下午15時針對台中等11縣市發布豪雨或大雨特報，恐一路下到晚上。

腹瀉病人衝急診 台大醫揭諾羅病毒傳染力「摸公筷恐中鏢」

國內腹瀉疫情嚴峻，為5年同期新高，時值急診壅塞，公衛專家提醒，糞便檢測在醫院才能進行，疫情升溫恐再塞爆急診，且諾羅病毒傳...

2024年各縣市道安情況出爐 高雄310人死亡全台最多

交通部今公布2024年1至12月道路交通安全情況，去年高雄市整年死亡數為310人，雖與2023年相比減少7人，仍是全台行...

類流感疫情趨緩 流行期估至月底

腹瀉、類流感等疫情仍處於流行期，共有近四十萬人次因此至門診急診就醫，其中腹瀉就診人次就多達廿七萬五千多人。疾管署表示，因...

高雄交通死亡件數少報 交長強調：目前全國標準一致

交通部今公布2024年1至12月道路交通安全情況，去年高雄市整年死亡數為310人，雖與2023年相比減少7人，仍是全台行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。