腹瀉病人衝急診 台大醫揭諾羅病毒傳染力「摸公筷恐中鏢」

國內腹瀉疫情嚴峻，為5年同期新高，時值急診壅塞，公衛專家提醒，糞便檢測在醫院才能進行，疫情升溫恐再塞爆急診，且諾羅病毒傳染力強，急診室應做好分流。台大醫院急診醫學部主任張維典說，臨床上並非每位患者都要做糞便檢測，通常只在懷疑病人是細菌感染時，才會進行培養，至於分流措施，必要時可循類流感門診模式進行，平時則會加強衛教，提醒就醫民眾勤洗手。

張維典觀察，近期腹瀉病人確實增加，許多病人確診諾羅病毒，症狀從上腹部不適、嘔吐，至嚴重拉稀都有，諾羅病毒經由糞口感染，且只要些許病毒量就會引起症狀，近期許多懷疑是食物中毒個案，最終恐與諾羅病毒脫不了關係，民眾與感染者聚餐時，摸到餐桌、公筷母匙，甚至使用公用廁所，都有可能不慎染上病毒。

諾羅病毒沒有特效藥，只能進行症狀支持性療法。張維典表示，腹瀉病人若懷疑是病毒引起，通常不會進行糞便檢測，原因是後續治療方式都一樣，只能使用症狀支持療法，若病人出現嚴重高燒、糞便有粘膜反應時，需懷疑是細菌感染，使用抗生素治療，此時才要進行糞便檢體分析，「不過，有時病人在急診時沒有便意，或已經拉完，也未必能採檢。」

台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙建議，為防堵院內交互感染，造成病人暴增急診壅塞，醫院應對病人進行分流。張維典表示，會到急診就醫看腹瀉症狀的病人，除症狀嚴重外，有時因半夜腹瀉、嘔吐不止，診所、門診又沒上班，只能到急診就醫，自己並不反對，至於院內分流，已有新年期間開設類流感門診經驗，但是否啟動得看疫情況狀是否需要。

張維典說，類流感門診由內科、家醫科等醫師支援設立，年假結束後各科已回歸常規看診，若腹瀉疫情嚴重至一定程度，可再循此例設立腹瀉門診作為分流，自己樂觀其成，諾羅病毒等腹瀉病因，是透過糞口傳染，平時醫院透過加強民眾教育，呼籲病人及陪病民眾勤洗手，避免感染。