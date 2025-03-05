FOCASA幾米馬戲樂園來了 28日台南水交社園區登場

深受大、小朋友喜愛的FOCASA馬戲團，今年攜手知名繪本作家幾米及雲門舞集創辦人林懷民合作，28日將在台南水交社文化園區大草原登場，以馬戲藝術結合繪本精彩內容，打造沉浸式馬戲樂園，市長黃偉哲今也出席記者會，邀請親子共同前往體驗馬戲藝術的獨特魅力。

黃偉哲表示，FOCASA幾米馬戲樂園演出適合全家觀賞，也絕對值得一看再看，此次也感謝京城銀行暖心贈票，邀請0121震災中受影響的國中小學童免費進入樂園，體驗馬戲與藝術的溫暖，期許未來能與社會各界合作，透過多元方式協助震災戶及學童。

文化局也說，FOCASA幾米馬戲樂園不僅將搭建史上最大馬戲帳篷，可容納超過1200名觀眾，帶給入園遊客視覺上奇幻體驗，帳篷內將演出FOCASA馬戲定目劇《幾米男孩的100次勇敢》，帳篷外則安排街頭藝人及馬戲團成員戶外表演，讓民眾近距離感受馬戲藝術的魅力。

文化局提到，FOCASA多年來在全台各地巡演，屢獲好評，此次規畫8大主題專區，包含幾米繪本經典角色現場快閃、大型充氣裝置互動、近百場馬戲演出、馬戲挑戰體驗活動及馬戲創藝市集等，可從早玩到晚保證不無聊。