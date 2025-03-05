研究：運動可降45%產後憂鬱風險 3個月內效果顯著

母親角色轉換的焦慮及壓力，產後憂鬱困擾新手媽媽，國外最新研究顯示，單純從事運動就可降低45%罹患重度產後憂鬱的風險，特別在產後3個月內開始運動可顯著改善心理健康。

這是一篇去年11月發表於「英國運動醫學期刊」的研究，由加拿大麥克馬斯特大學的學者進行，以系統文獻回顧模式，從1152篇研究納入35篇進行分析，涵蓋來自14個國家共4072名參與者，結果發現，與沒有運動相比，有運動可減輕產後憂鬱與焦慮症狀。

研究顯示，產後運動重度憂鬱風險降低45%，尤其產後3個月內開始運動效果最好。運動量愈大，憂鬱症狀的減輕程度愈明顯，每週至少要運動4天，至少需進行80分鐘的中等強度運動，如快走、水中有氧運動或阻力訓練。

新北市土城醫院暨長庚醫院精神科主治醫師劉嘉逸今天透過新聞稿分析這份研究結果，他說，規律運動減輕憂鬱、焦慮早有定論，這份研究提到需達到中等強度的運動才有效果，重點在於規則與持續，所以找到一兩種喜歡的運動，養成習慣才是促進身心健康的養生之道。

劉嘉逸提醒，產後憂鬱分為產後情緒低落及產後憂鬱症，50%至80%產婦在產後3至10天內會出現短暫情緒低落的現象，一般不會超過2週，支持系統完善，會緩解，不需治療，產後憂鬱症大多在生產3天後表現出來，產後憂鬱症是生病，不是心理問題。

劉嘉逸進一步說明，產後憂鬱症的症狀與一般重度憂鬱症相似，如心情低落、失去興趣、疲倦無活力、注意力不集中、思考動作遲緩、負面思考等，少部分甚至出現自殺或傷害嬰兒的念頭或行為，建議盡早求助專業，積極治療。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，新生媽媽在養育照顧嬰兒過程，可能因感受到喜悅回饋超過所承受不適或混亂生活作息，降低辛勞感，不過在養育出現易怒、焦慮、不時想哭、跟著孩子哭、否定自我或負面思考等症狀，建議適時求助家人，或找尋專業協助。