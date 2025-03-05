作家李昂法國南特開講 談法譯著作中美食與政治

作家李昂受邀參加法國「亞特蘭提斯國際文學節」，並為最新法譯作品「鴛鴦春膳」舉行簽書見面會，將與讀者、書迷們一起暢談書中的性、美食與政治。

根據文化部發布新聞稿，「亞特蘭提斯國際文學節」於2013年創立，今年於3月6至9日期間舉行，為期4天活動，邀請來自法國和世界各地25國，超過57名作家共襄盛舉。

在駐法國代表處台灣文化中心與「亞特蘭提斯國際文學節」促成下，李昂將親臨南特，與法國讀者會面分享其創作歷程，深入介紹她的法譯著作。

其中新譯「鴛鴦春膳」集結「果子狸與穿山甲」等8個短篇小說，以咖喱飯、牛肉麵等特色飲食故事為依託，除描述台灣飲食相關文化之外，更串起台灣近代政治和社會變遷的脈絡。

新聞稿指出，今年文學節也將舉辦「反對審查之夜」，期盼大眾發掘那些因出版時遭到審查而鮮為人知甚至完全被忽視的文本。正如文學節所強調，「寫作自由，這項作為言論自由支柱的基本權利，不應該在世界各地頻繁受到打壓。」