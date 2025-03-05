新竹走走新路線啟動 前1百名入住合作旅宿享千元補助

新竹縣政府持續推動「新竹走走」旅遊品牌，透過「循味」概念帶領旅人探索新竹縣的獨特香氣與文化，今年推出「五峰走走」、「北埔走走」、「橫山走走」及「竹北走走」4條遊程，攜手在地優質旅宿業者，提供限量100名的1千元住宿補助，鼓勵旅客多停留一晚，即日起開放報名。

縣長楊文科表示，縣府舉辦新竹走走邁入第4年，這次同樣以「味道」為旅遊主軸，過去推出的路線，報名馬上秒殺，受到歡迎。為讓旅客悠閒漫遊、探索更多地方故事，縣府今年與多家特色旅宿合作，包括「山水屋民宿」、「傳客莊」、「馥橙芳園」、「淇岄莊園」、「霽月山莊民宿」、「築夢咖啡民宿」及「望雲の家民宿」，凡參與「新竹走走」行程並入住合作旅宿，每房最高補助1000元，限量補助100名，歡迎大家把握機會。

交旅處長陳盈州指出，「五峰走走」帶領旅人深入泰雅族部落，漫步於麥巴來古道，感受森林療癒氛圍，體驗桂竹手作，並親手調製馬告風味下午茶。「北埔走走」則以茶文化與陶藝為主題，旅客可在北埔青空間捏製陶杯，並於風雅茶席品茗，細細品味客家茶文化的韻味。

「橫山走走」從內灣鐵道故事展開，沿著野草森林步道，探索野草的神奇用途，並調製專屬香氣的淨化海鹽；「竹北走走」則前往竹北唯一的有機萊姆園，體驗現採現榨的果香魅力，親手搾甘蔗汁並製作萊姆醋，把竹北的酸甜氣息帶回家。

交旅處說明，「新竹走走」遊程以半日、一日為主，費用600元至2800元不等，讓旅客彈性運用假日時間，尋訪各鄉鎮獨特香氣。另外，這次也特別與新竹在地陶藝家合作，運用新竹各地田土與優質陶土混合燒製伴手禮「素燒擴香石」，根據取得田土的色澤製作四款不同造型，象徵4條旅程的多元風貌，參與一次路線行程即可獲得一枚，為旅人留下別具意義的收藏。