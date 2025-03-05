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吳念真「人間條件四」寫時代縮影 嘆手足緣淺

中央社／ 台北5日電

塵封16年、被譽為舞台劇「人間條件」系列最殘酷的「人間條件四」將重啟，親情羈絆難題永遠難解，編劇吳念真寫下親身經歷的「時代縮影」，更透露手足緣淺的遺憾。

「人間條件四」由黃韻玲、林美秀、陳希聖主演，描述一個屋簷下住著學歷與職業高低不同的一對姐妹，擁有不同的責任與期望。

談及創作靈感，吳念真透過劇團分享，小時候父親曾買了一支鋼筆回家放在書桌上，妹妹和弟弟想要卻都被父親喝斥，輪到他拿起來時，父親則嚴肅告訴他：「這支鋼筆很貴，你用壞就完蛋了。」

吳念真才明白，這是父親為慶祝他考上初中所買。這段記憶也成為吳念真口中的「時代縮影」，父親對子女的期待難以啟齒，而家庭資源往往集中在會唸書的孩子身上。

身為家中長子兼長孫，吳念真初中畢業後，與兄弟姊妹一樣開始打拼賺錢，並憑藉寫作才華，一路成為編劇、導演，拍攝許多知名廣告，成為台灣家喻戶曉的說故事高手。儘管事業風光，卻也與手足之間留下遺憾。

吳念真說，他的弟弟做過許多工作，包括印刷、汽車裝潢，甚至北上當麵包學徒。後來弟弟事業屢次受挫，最終沉迷賭博。即便吳念真多次借錢幫助，仍無法填補債務缺口。

長年積累的壓力與自卑，使弟弟選擇輕生，遺書上寫著：「你當大哥很辛苦，當你的弟妹也很辛苦。」這句話成為吳念真一生的遺憾，感嘆兄弟緣淺，也是他在作品裡刻畫的親情缺憾。

多年後，再重讀劇本後吳念真感嘆：「雖然姊妹間的對話很殘酷，但家庭資源失衡的情節，在台灣家庭中屢見不鮮。」他並認為，悲劇之所以流傳千古，是因為它讓大家看見人性最真實的一面。

「人間條件四」重啟巡演，將從4月25日起從台北國家戲劇院出發，巡迴至高雄、台中、台南，帶領觀眾重回當年感動，感受親情的糾葛與羈絆。

人間條件 吳念真 親情

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