奧萬大螢火蟲準備開趴 夜訪森林追螢今起開放報名

今逢節氣「驚蟄」代表冬眠蟄伏昆蟲復甦，南投仁愛奧萬大國家森林遊樂區預告將進入螢火蟲季，各類夜行生物也會悄然現身，為此於4、5月規畫3場「拜訪夜精靈」活動，今起開放報名，將帶領夜宿遊客探螢光，深入了解夜間森林生態。

林業保育署南投分署指出，奧萬大園區位於中海拔山區，原始林相豐富與棲地環境多樣化，更有5條河流穿越匯集，為螢火蟲提供絕佳生存條件，每年4至5月是黑翅螢繁殖高峰期，藉由螢光閃爍頻率、強弱吸引異性，完成繁衍的重要使命。

由於，每年4月至5月間，螢火蟲成群結隊飛舞於奧萬大林間與溪畔，與星空相互輝映，幾近包場的高品質賞螢環境，成為中部賞螢勝地，奧萬大自然教育中心為此於4月19至20日、26至27日及5月3至4日規畫「拜訪夜精靈」活動。

奧萬大自然教育中心表示，奧萬大螢火蟲季是每年夜間森林最夢幻的景色，各類夜行生物也會悄然現身，為此結合親子共學與環境教育，透過「拜訪夜精靈」帶學員化身昆蟲小偵探，專業引導在黑暗中觀察螢火蟲與其他夜行昆蟲的行為模式。

而拜訪夜精靈除能深入了解夜間森林生態，學習螢火蟲生態習性、棲地環境及生物多樣性，也搭配「藍晒DIY」讓學員將昆蟲與植物的影像轉化為獨特的藍色藝術作品，留下專屬於森林之夜的美好紀念，若有疑問可洽該中心臉書專頁小編。