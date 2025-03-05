高雄「本格派」巨型魚市年底登場 前鎮漁港可看魚貨拍賣、吃海產

「全台最美魚市場」鼓山魚市場改名為「鼓山新濱町海洋廚房」，沒了「魚市場」不能點現撈海產，讓部分民眾覺得可惜。但鼓山魚市場早沒漁港機能、也缺冷鏈，興建中的前鎮漁港「多功能水產品運銷中心」今年底完工後，可看魚貨拍賣又可吃海產，網友說，這才是高雄「本格派」巨型魚市場。

漁業署表示，前鎮多功能水產品運銷中心2022年4月25日開工，預計今年底對外啟用，目前規劃把1樓的空間作為漁獲拍賣與水產品批發販售，2、3樓作為農漁產品商業展售、餐飲與魚文化推廣的空間使用。

多功能水產品運銷中心位於前鎮漁港中央，由於工程規模較大，且受缺工缺料和去年多次颱風侵襲影響，原本預定去年底完工延後到今年8月，加上驗收等過程，最快年底才會啟用。

據了解，前鎮多功能水產品運銷中心樓地板總面積約11797.5坪，約是鼓山魚市場室內面積446坪的26倍，1樓規劃的魚市場，將由高雄市政府與漁業署輔導高雄區漁會營運，逐步導入HACCP食品安全衛生管制系統，全程魚貨不落地，提升食品衛生安全及水產品競爭力。

運銷中心的2樓及3樓，將有餐飲及水產品展售，將來觀光客可在這裡吃海產，頂樓還有可看海、看飛機的景觀平台。漁業署說，2樓以上的空間會推動促參招商，初估委託營運20年，以帶動周邊傳統漁業發展升級，提供多元就業機會及民眾休憩與親近海洋場域。

高雄鼓山魚市場曾被網友讚為「台灣最美魚市場」，去年9月起二度暫停營業，由橫跨飯店、百貨、地產的國揚漢來集團接手後，正式改名為「鼓山新濱町海洋廚房」，有東京台場BBQ等15家餐飲品牌進駐，將在3月22日開幕。