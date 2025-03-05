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女性暴露二手菸 罹患乳癌、子宮頸癌機率高出2倍

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
女性吸菸危害多，除了罹癌風險，也會加速老化、損害生育能力、更年期提前等。本報資料照片
女性吸菸危害多，除了罹癌風險，也會加速老化、損害生育能力、更年期提前等。本報資料照片

菸草中的有毒物質會傷害呼吸道系統，也會增加肺癌、心臟病、中風等疾病的風險提高。國內外研究指出，女性長期暴露於二手菸，會提高心血管疾病風險，罹患肺癌、乳癌、子宮頸癌機率高出2倍，而女性吸菸更會加速老化、損害生育能力、更年期提前等。

國健署菸害防制組組長羅素英指出，每日使用2包以上紙菸的吸菸女性，死於肺癌的風險更為非吸菸女性的20倍。吸菸、二手菸甚至三手菸，是慢性阻塞性肺病（COPD）的高危險群，這種不可逆的呼吸道阻塞現象，最後恐反覆因呼吸症狀的急性惡化，造成呼吸衰竭。

根據國健署「111年國人吸菸行為調查結果」顯示，我國18歲以上女性吸菸率由109年2.9%上升至111年3.7%；18歲以後隨著年齡增長逐漸上升。其中，18歲至29歲年齡層為1.3%、30歲至39歲年齡層為3.8%、40歲至49歲年齡層有4.7%為最高。其原因為女性吸菸者在求學階段因好奇心或壓力首次接觸菸品，或是職場社交圈影響，繼續吸菸或難以戒菸

羅素英表示，30歲至49歲年齡層是中壯年族群，屬於家庭的經濟支柱，而且30歲至39歲的女性為育齡階段，吸菸或二手菸害對育齡女性的影響甚大，懷孕前或懷孕期間吸菸，會損害孕婦和嬰兒的健康，如妊娠併發症、胎兒出生體重低、早產或影響嬰兒正在發育的肺部與腦部。

據「111年國人吸菸行為調查結果」發現，近4成曾經吸菸者目前已不再吸菸，最主要戒菸原因為健康因素占52.0%，其次為家人及同儕因素，占17.7%，及心理因素，占5.5%。

羅素英呼籲，吸菸不僅危害女性特定的健康，包括子宮頸癌、骨質疏鬆症、生育能力受損和更年期提前等，也會加速老化，產生更多臉部皺紋及造成牙齦疾病、蛀牙和口臭。

長期吸二手菸和吸菸者的身體傷害差不多，國健署鼓勵女性勇於拒絕菸品，正在吸菸的民眾，可善用全國近2700家戒菸服務機構，諮詢個人化的戒菸計畫。有專業人員從旁協助，透過藥物控制及心理支持，可提高逾30%的戒菸成功率。

子宮頸癌 戒菸

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