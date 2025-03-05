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腹瀉疫情加劇急診壅塞 專家籲實施分流避免院內感染

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙表示，國際交流、氣候變遷影響水源品質，都可能加劇腹瀉疫情，病人須接受糞便檢查，只能到醫學中心看診，加劇急診壅塞，也恐造成院內群聚，呼籲醫療院所謹慎分流。本報資料照片
台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙表示，國際交流、氣候變遷影響水源品質，都可能加劇腹瀉疫情，病人須接受糞便檢查，只能到醫學中心看診，加劇急診壅塞，也恐造成院內群聚，呼籲醫療院所謹慎分流。本報資料照片

急診壅塞未解，全台卻受嚴重諾羅疫情影響，腹瀉疫情持續增加，今年第8周，為2月16至22日腹瀉門急診就診達30萬4418人次，為近5年新高。台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙表示，國際交流、氣候變遷影響水源品質，都可能加劇腹瀉疫情，病人須接受糞便檢查，只能到醫學中心看診，加劇急診壅塞，也恐造成院內群聚，呼籲醫療院所謹慎分流。

諾羅疫情肆虐全球，英國2025年第6至7周諾羅病毒實驗室報告數為過去5年同期平均值168%，院內感染事件也比過去5年平均高出39%。陳秀熙表示，台灣在疫情後，慢性病、癌症、傳染病疫情疾病負擔仍大，尤其疫後民眾社交活動恢復，輪狀病毒傳播立強，諾羅病毒更是只要幾百顆病毒顆粒就能傳播，導致疫情不斷上升，以餐飲場所採撿到案件最多，近一個月共410起腹瀉群聚通報。

陳秀熙表示，國際旅遊、入境檢疫也讓腹瀉醫療需求增加，腹瀉會引起病人脫水與電解質不平衡，病人也會發生發燒、劇烈嘔吐或劇痛等症狀，甚至傳出病人「嘔吐直噴」，免疫力低下患者，併發症風險更嚴重，必須至急診就醫；另，基層診所無法進行糞便培養、病毒檢測，有檢驗需求的病人必須至醫院受檢，導致住院病人增加，急診壅塞加劇。

「腹瀉相關病毒傳染力很高，容易引發院內交叉感染。」陳秀熙表示，衛福部針對急診壅塞已提出要求醫院調度病床等多項應變措施，但仍須呼籲各醫院急診應分流腹瀉病人，因病人等待檢測、觀察時間長，建議強制病人消毒雙手，進行病房隔離及環境消毒，才不會發生院內感染，同時應加快檢測、診斷速度，需要支持性療法病人給藥後讓其離去，且必須落實監測通報，讓有關單位掌握疫情發展。

環境變遷恐加劇腹瀉疫情。陳秀熙表示，近期「春雷打響大地」，氣候由冬入春，但出現瞬間強降雨等氣候不穩定情況，國際上已出現因氣候變遷造成水源汙染，加劇腹瀉疫情，國內急診室正承受龐大壓力，除民眾應共體時艱，從公共衛生層面，也應積極推廣飲食衛生教育、疫苗接種等措施，才能有效防止腹瀉疫情擴散，減輕醫療體系負擔。

疫情 諾羅病毒 陳秀熙

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