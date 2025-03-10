療癒滿點真的太需要！LINE熊大農場聯手卡娜赫拉的小動物，史上最萌的農場你去過沒？

2025超療癒手遊持續圈粉！現代人處於高壓生活型態、充滿變動的大環境，不少人會藉著手遊來排解壓力、讓心情愉快，充滿童趣的《LINE熊大農場》自推出以來，吸引無數玩家喜愛，今年《熊大農場》再次帶來驚喜，與「卡娜赫拉的小動物」合作，萌萌聯手，掀起網路超高討論度！

《熊大農場》與「卡娜赫拉的小動物」再度合作，萌力爆發。 圖／擷取自《LINE熊大農場》

卡娜赫拉的小動物來熊大農場玩耍囉！「蜜蜂 粉紅兔兔」、「野餐 P助」帶給你全新的驚喜！《熊大農場》即日起至4/3活動期間，推出「卡娜赫拉的小動物與春花」階段獎勵扭蛋，包括：「蜜蜂 粉紅兔兔」、「鬱金香 敬語兔兔」、「四葉幸運草 小女孩」與「雛菊 那那喵咪」等合作限定角色，每一個都卡哇伊內！其中「蜜蜂 粉紅兔兔」還會生產限定裝飾，真是太喜翻了！玩家依照進行扭蛋的次數，還可再獲得額外獎勵，最終階段獎勵任務為「野餐 P助」小夥伴，讓網友直呼：「這個太值得炫耀了！」、「我一定要把每個卡娜赫拉的小動物小夥伴都抽到！！！！！」

「卡娜赫拉的小動物與春花」推出階段獎勵扭蛋，玩家依扭蛋次數還可再獲得額外獎勵。 圖／擷取自《LINE熊大農場》

春天到了，櫻花開了！「P助櫻花滿開」特別組合包，為農場帶來一波粉紅浪漫風潮 ，內含「櫻花 P助」小夥伴和「粉紅兔兔的櫻花樹屋」，以及一張「合作限定精選扭蛋券」，提供玩家多抽一次「卡娜赫拉的小動物與春花」扭蛋的機會。還有「卡娜赫拉的小動物與春花」限時布景登場 ，粉嫩夢幻的布景，讓你每看一次，就開心一次！

3/7-4/3，「卡娜赫拉的小動物與春花」合作限時布景登場。 圖／擷取自《LINE熊大農場》

《熊大農場》還推出各式限時活動，包括：「卡娜赫拉的小動物與春花」列車排名賽、期間限定「喵喵喵咪的賞花麻糬店」、收集星星拿獎勵、收集「春花望遠鏡」集滿「照片碎片」獲得合作限定道具等，農友們千萬別錯過！

活動期間得到特別的合作道具，點綴你的農場萌力爆表。 圖／擷取自《LINE熊大農場》

除了軟萌的小動物出沒，《熊大農場》還有一個特別的守護神！你有聽過「巨大熊大」的傳說嗎？據說早在農場開墾闢土時，便存在著被稱為「巨大熊大」的巨型守護神，有它在便能庇佑農場大大豐收！現在，「巨大熊大」覺醒的時候到了！全新「巨大熊大」系統已上線，快登入遊戲遇見你的專屬守護神，解鎖上天的豐收恩惠吧！

「巨大熊大」覺醒，傳說農友遇見它就能獲得大大豐收。 圖／擷取自《LINE熊大農場》

《熊大農場》手遊推出以來，受到無數玩家喜愛，除了可以享受耕種田地、種植作物的樂趣，還可以飼養牛、雞、豬等可愛動物，農作收成後要在烘焙坊製作成麵包販售，遊戲中賺得的鑽石和金幣可以用來擴建農場、採購設備或購買扭蛋，還可以和其他玩家進行買賣，無論是在農場中完成每日任務、發現神秘寶箱，或是糾結於要購地還是建倉，都可以體驗農場大亨的生活，讓人樂趣無窮，越玩越有成就感！現在還有卡娜赫拉的小動物助陣，趕快加入史上最萌的農場，與P助、粉紅兔兔和熊大一起展開這場農場冒險吧！

快來進入熊大農場的世界吧！