大陸冷氣團來襲周四周五最冷探12度 今晚華南水氣再移入全台有雨

中央氣象署預報中心科長劉宇其上午指出，今天隨鋒面逐漸通過，各地發生雷雨機率降低，但華南雲雨區接續影響，今天到周五，中部以北及東北部容易下雨，加上冷空氣南下，逐漸轉冷。明起受大陸冷氣團影響，最冷落在周四晚間到周五清晨，中部以北及宜蘭有機會下探12到14度。

劉宇其指出，目前台灣上空有一波雲系逐漸通過，上半天降雨仍相當明顯，華南移出水氣一波一波，下半天各地雨勢有機會趨緩，中部以北及東半部仍有局部短暫雨，南部也有短暫雨。但晚間又有一波水氣通過，今晚到明天清晨雨勢又會逐漸增大，華南水氣一波波通過的環境大概會維持到周五。

天氣方面，劉宇其指出，今天開始受華北高壓逐漸影響，東北季風開始影響台灣，天氣轉涼。明起高壓持續南下，帶來更多冷空氣，強度可能達大陸冷氣團等級，明後兩天氣溫最低，整體明顯回暖要等到周日白天。

未來降雨趨勢，劉宇其指出，周四、周五中北宜花陰雨，南部台東偶雨；周六到周日清晨，北東短暫雨，中南部多雲到晴。周日到周二東半部偶雨，西半部多雲。

氣溫部分，劉宇其指出，今受東北風影響，氣溫逐漸下滑，周四周五北部、中部偏冷，最冷時間落在周四晚間到周五清晨，中部以北及宜蘭有機會下探12到14度，南部及花東14-16度，金門及馬祖可能出現10度或10度以下低溫。等到周日冷空氣減弱，各地氣溫會明顯回升。