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越坐越笨！上班族易「久坐腦呆」 研究：短短4小時等同大腦老化2~4年

聯合新聞網／ 綜合報導
現代人工作忙碌，久坐已成為多數上班族的習慣，有科學研究指出，久坐不僅影響身體健康，還可能加速大腦衰退。示意圖/ingimage
現代人工作忙碌，久坐已成為多數上班族的習慣，有科學研究指出，久坐不僅影響身體健康，還可能加速大腦衰退。示意圖/ingimage

現代人工作忙碌，久坐已成為多數上班族的習慣，科學研究指出，久坐不僅影響身體健康，還可能加速大腦衰退，甚至有項英國研究發現，短短久坐4小時，就相當於大腦老化2～4年。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書分享，久坐不僅影響身體健康，還可能加速大腦衰退。一項針對中年人的研究發現，久坐時間越長，大腦內側顳葉體積越小，而這個區域正是掌管記憶力的重要部分。黃軒解釋，內側顳葉體積減少，可能會造成記憶力下降，容易忘事、專注力變差，學習效率降低、增加阿茲海默症風險，因此久坐會加速認知功能退化。

英國一項研究找來15名受試者，分別經歷4小時不間斷久坐、每坐半小時走動2分鐘，以及每坐2小時起來活動8分鐘，研究結果發現，4小時久坐者，大腦血流速度顯著下降，相當於大腦老化2～4年，但令人振奮的是，只要每30分鐘起身動一動，這種影響幾乎可以完全逆轉。

若民眾想擺脫「久坐腦呆」，黃軒也提出6個建議：

1、定時起身活動：設定提醒，每30分鐘起身走動2分鐘，有助於維持大腦血流。

2、能走就走：樓層不高時改走樓梯，或在辦公室裡來回走動，讓身體多一些活動機會。

3、換小水杯，多走幾趟：喝水是個好習慣，不妨用較小的杯子，喝完就起身去裝水，順便活動一下。

4、邊講電話邊走動：與同事討論或接電話時，試著站起來走一走，不僅能增加活動量，還能讓思緒更清晰。

5、飯後散步：午休時間不要只坐著滑手機，出去走走，幫助消化，也能讓腦袋清醒。

6、站立式辦公桌：如果環境允許，嘗試站立式辦公桌，減少久坐時間，提升工作效率。

上班族 久坐 阿茲海默症

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