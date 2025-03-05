越坐越笨！上班族易「久坐腦呆」 研究：短短4小時等同大腦老化2~4年

現代人工作忙碌，久坐已成為多數上班族的習慣，科學研究指出，久坐不僅影響身體健康，還可能加速大腦衰退，甚至有項英國研究發現，短短久坐4小時，就相當於大腦老化2～4年。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書分享，久坐不僅影響身體健康，還可能加速大腦衰退。一項針對中年人的研究發現，久坐時間越長，大腦內側顳葉體積越小，而這個區域正是掌管記憶力的重要部分。黃軒解釋，內側顳葉體積減少，可能會造成記憶力下降，容易忘事、專注力變差，學習效率降低、增加阿茲海默症風險，因此久坐會加速認知功能退化。

英國一項研究找來15名受試者，分別經歷4小時不間斷久坐、每坐半小時走動2分鐘，以及每坐2小時起來活動8分鐘，研究結果發現，4小時久坐者，大腦血流速度顯著下降，相當於大腦老化2～4年，但令人振奮的是，只要每30分鐘起身動一動，這種影響幾乎可以完全逆轉。

若民眾想擺脫「久坐腦呆」，黃軒也提出6個建議：