快訊

Google地圖太神！重現已故親人身影，網友感動噴淚：好想念爸媽

王大陸涉殺人未遂！父子疏離爆衝突 王爸爸急切割

不當橋樑了？Messenger圖標偷偷改版 回歸Facebook版藍色

聽新聞
0:00 / 0:00

避孕藥可在藥局買嗎？ 衛福部決議明天開會討論

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
針對避孕藥是否由處方藥轉為指示藥，衛福部明將召集相關專家開會。本報資料照片
針對避孕藥是否由處方藥轉為指示藥，衛福部明將召集相關專家開會。本報資料照片

事後避孕藥是否可轉為指示藥爭論已久，衛福部長邱泰源昨表示，衛福部食藥署會持續評估溝通，3月6日將召開相關會議討論。食藥署副署長王德原說，重點還是要討論轉類的可行性、科學性與社會共識，預計與教育部召開跨部會會議，將邀集兒少權益、家長、婦女團體、醫藥界專家。

衛福部食藥署在2016年擬將「事後避孕藥Levonorgestrel」，改類為在藥局購買的指示藥品，但婦產科醫學會憂心青少女會誤以為「吃了就不會懷孕」，增加危險性行為而產生嚴重後果，請政府審慎考量；去年邀請婦產科醫學會等醫界代表參與，並重新諮詢各界意見，仍無法達成共識。

立委林憶君昨指出，為確保女性生育自主權、用藥權益，應將「緊急事後避孕藥」開放變更為指示藥，且全球已有88個國家將事後避孕藥列為非處方用藥，2023年日本可在社區藥局販賣緊急避孕藥。

林憶君說，據世界衛生組織（WHO）報告，將事後避孕藥轉為非處方藥，是讓女性方便取得藥物，不僅可以減少女性因為懷孕面臨的風險，也可降低因意外懷孕帶來的社會、經濟負擔。2024年線上調查發現，有65%女性支持開放，希望能方便取得，藥局就能購買。

邱泰源作說，此議題涉及層面廣泛，特別是會照顧到婦女懷孕、生產的科別，對這部分很有意見；加上事後避孕藥是一種賀爾蒙，還是會影響人體。食藥署會持續評估溝通，3月6日將召開相關會議，會平衡討論。

王德原說，明天討論的方向，主要還是討論轉類的可行性與否、科學以及社會性問題，重點還是在於建立共識，將和教育部共同召開會議，並邀集兒少權益、家長、婦女團抵，醫藥界與相關部會代表等與會。

Levonorgestrel（左炔諾孕酮）是第一代事後避孕藥，屬於單一高劑量黃體素藥物，原理是延遲或抑制排卵，達到避孕效果，並於性行為後72小時內服用，且愈早服用，避孕效果愈好。

懷孕 藥局 避孕 食藥署

延伸閱讀

立委籲避孕事後丸改指示藥 卓榮泰盼衛福部協調醫藥

護理師跨科支援釀罷工 邱泰源：相信醫院院長都很有智慧

視察醫院急診遭批作秀 衛福部長邱泰源：只想替急診醫護打打氣

邱泰源「突襲視察」爆造假 陳玉鳳直播「不會我教你」

相關新聞

台鐵開放清明連假訂票 上午9時已訂22.5萬張花東自強號還有座位

因應清明連假，台鐵公司宣布，今天0時起，開放清明連假（4月2日至4月7日）訂票，截至今上午9時止，總計完成14萬2971...

避孕藥可在藥局買嗎？ 衛福部決議明天開會討論

事後避孕藥是否可轉為指示藥爭論已久，衛福部長邱泰源昨表示，衛福部食藥署會持續評估溝通，3月6日將召開相關會議討論。食藥署...

今起北台濕冷探10度 吳德榮：周日起逐日回暖到30度以上

又濕又冷，衣服要穿夠。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://...

類流感疫情趨緩 流行期估至月底

腹瀉、類流感等疫情仍處於流行期，共有近四十萬人次因此至門診急診就醫，其中腹瀉就診人次就多達廿七萬五千多人。疾管署表示，因...

腹瀉疫情加劇急診壅塞 專家籲實施分流避免院內感染

急診壅塞未解，全台卻受嚴重諾羅疫情影響，腹瀉疫情持續增加，今年第8周，為2月16至22日腹瀉門急診就診達30萬4418人...

大陸冷氣團來襲周四周五最冷探12度 今晚華南水氣再移入全台有雨

中央氣象署預報中心科長劉宇其上午指出，今天隨鋒面逐漸通過，各地發生雷雨機率降低，但華南雲雨區接續影響，今天到周五，中部以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。