避孕藥可在藥局買嗎？ 衛福部決議明天開會討論

事後避孕藥是否可轉為指示藥爭論已久，衛福部長邱泰源昨表示，衛福部食藥署會持續評估溝通，3月6日將召開相關會議討論。食藥署副署長王德原說，重點還是要討論轉類的可行性、科學性與社會共識，預計與教育部召開跨部會會議，將邀集兒少權益、家長、婦女團體、醫藥界專家。

衛福部食藥署在2016年擬將「事後避孕藥Levonorgestrel」，改類為在藥局購買的指示藥品，但婦產科醫學會憂心青少女會誤以為「吃了就不會懷孕」，增加危險性行為而產生嚴重後果，請政府審慎考量；去年邀請婦產科醫學會等醫界代表參與，並重新諮詢各界意見，仍無法達成共識。

立委林憶君昨指出，為確保女性生育自主權、用藥權益，應將「緊急事後避孕藥」開放變更為指示藥，且全球已有88個國家將事後避孕藥列為非處方用藥，2023年日本可在社區藥局販賣緊急避孕藥。

林憶君說，據世界衛生組織（WHO）報告，將事後避孕藥轉為非處方藥，是讓女性方便取得藥物，不僅可以減少女性因為懷孕面臨的風險，也可降低因意外懷孕帶來的社會、經濟負擔。2024年線上調查發現，有65%女性支持開放，希望能方便取得，藥局就能購買。

邱泰源作說，此議題涉及層面廣泛，特別是會照顧到婦女懷孕、生產的科別，對這部分很有意見；加上事後避孕藥是一種賀爾蒙，還是會影響人體。食藥署會持續評估溝通，3月6日將召開相關會議，會平衡討論。

王德原說，明天討論的方向，主要還是討論轉類的可行性與否、科學以及社會性問題，重點還是在於建立共識，將和教育部共同召開會議，並邀集兒少權益、家長、婦女團抵，醫藥界與相關部會代表等與會。

Levonorgestrel（左炔諾孕酮）是第一代事後避孕藥，屬於單一高劑量黃體素藥物，原理是延遲或抑制排卵，達到避孕效果，並於性行為後72小時內服用，且愈早服用，避孕效果愈好。