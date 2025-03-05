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德基水庫距滿水位只差3公尺 台電：預估今年供水無虞

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
德基水庫在幾波春雨幫忙下，蓄水率達94.13%，水位1405.39公尺距滿水位只差3公尺。圖／大甲溪電廠提供
德基水庫在幾波春雨幫忙下，蓄水率達94.13%，水位1405.39公尺距滿水位只差3公尺。圖／大甲溪電廠提供

這一波鋒面雨勢強襲台灣，台中市德基水庫在幾波春雨幫忙下，大甲溪電廠表示，今年春節後降雨量明顯增加，山區經常春雨綿綿，昨天水庫進水144萬噸後，3月5日水庫水位繼續維持1405.39公尺高水位，蓄水率達94.13%，預估至今年底的供水無虞。

大甲溪電廠表示，德基是台灣海拔最高的水庫，更是中部地區儲水量最大的水庫，水位最高可達1408公尺，並且可配合水庫下游各水力發電廠的需求而調節水位，是中部地區一座重要的多目標水庫，維持台中市的民生及農業灌溉用水。

副廠長鄭財河指出，德基水庫最近始終維持在高水位，很難想像2021年上半年面臨半全台世紀大旱時，水位只剩1%的200萬噸儲水，水庫見底只剩下一片乾涸泥巴地，近來在台電及水利署謹慎調度下，加上適時雨量的挹注，才讓水庫庫容回升，順利配合一期稻作灌溉，庫容維持在九成以上。

此次鋒面南下全台降雨，台中市和平山區及大梨山與武陵農場均有較大雨勢，降雨落在德基水庫集水區，昨天累積降雨量42公釐，今晨的集水區降雨量更是達到60公釐，水位來到1405.39公尺。

德基水庫在幾波春雨幫忙下，蓄水率達94.13%，水位1405.39公尺距滿水位只差3公尺。圖／大甲溪電廠提供
德基水庫在幾波春雨幫忙下，蓄水率達94.13%，水位1405.39公尺距滿水位只差3公尺。圖／大甲溪電廠提供

台中市 德基水庫 雨量

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