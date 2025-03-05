台鐵開放清明連假訂票 上午9時已訂22.5萬張花東自強號還有座位

因應清明連假，台鐵公司宣布，今天0時起，開放清明連假（4月2日至4月7日）訂票，截至今上午9時止，總計完成14萬2971筆、22萬5428張訂票。台鐵公司表示，4月2日、3日、5日及6日東線實名制列車，將於3月6日0時起開放設計花東現住人口訂票。

今天0時起開放清明連續假期（4月2日至4月7日）全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今日上午9時止，總計完成14萬2971筆、22萬5428張訂票。

台鐵表示，旅客完成訂票後，請務必於2日內（含訂票當日）至台鐵公司各售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。

逾期未取的車票，將於3月7日上午9時重新釋出；因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱台鐵公司訂票網頁剩餘座位查詢功能。

台鐵指出，截至今上午9時車票預訂概況：

(一)台北往花蓮、台東方向

4月2日下午5時至4月3日下午3時，長途自強號尚餘零星座位；其餘時段尚有餘位。

(二)台東、花蓮往台北方向

4月6日下午1至3時，長途自強號尚餘零星座位；其餘時段尚有餘位。

二、西部幹線車票預訂概況：

(一)台北往高雄方向

4月2日下午1時至4月3日下午2時，長途自強號尚餘零星座位；其餘時段尚有餘位。

(二)高雄往台北方向

4月6日上午9時以後，長途自強號尚餘零星座位；其餘時段尚有餘位。

三、南迴線車票預訂概況：

(一)高雄往台東方向

4月3日上午7時至下午1時，長途自強號尚餘零星座位；其餘時段尚有餘位。

(二)台東往高雄方向

4月6日各時段自強號尚有餘位。