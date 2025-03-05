清明連續假期台鐵今開賣 剩餘座位狀況一次看

台鐵公司於5日零時起，開放今年清明連續假期（4月2日至4月7日）全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今日上午9時止，總計完成14萬2,971筆、22萬5,428張訂票。

台鐵公司提醒，旅客完成訂票後，請務必於2日內（含訂票當日）至本公司各售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取之車票，將於3月7日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱本公司訂票網頁剩餘座位查詢功能。

截至今日上午9時車票預訂概況，東部幹線：台北往花蓮、台東方向4月2日下午5時至4月3日下午3時，長途自強號尚餘零星座位；其餘時段尚有餘位；台東、花蓮往台北方向，4月6日下午1至3時，長途自強號尚餘零星座位；其餘時段尚有餘位。

西部幹線車票預訂概況：台北往高雄方向4月2日下午1時至4月3日下午2時，長途自強號尚餘零星座位；其餘時段尚有餘位；高雄往臺北方向4月6日上午9時以後，長途自強號尚餘零星座位；其餘時段尚有餘位。

南迴線車票預訂概況：高雄往台東方向4月3日上午7時至下午1時，長途自強號尚餘零星座位；其餘時段尚有餘位；台東往高雄方向4月6日各時段自強號尚有餘位。

另外，台鐵公司表示，4月2日、3日、5日及6日東線實名制列車，將於3月6日（星期四）零時起開放設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。