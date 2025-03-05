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「驚蟄」到昆蟲鳥獸開始活躍 台電為確保供電啟動穩定供電行動

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
今天是24節氣中的驚蟄日，各種昆蟲鳥獸開始活躍，台電啟動強化穩定供電行動。圖／台電提供
今天是24節氣中的驚蟄日，各種昆蟲鳥獸開始活躍，台電啟動強化穩定供電行動。圖／台電提供

今天是24節氣中的驚蟄日，各種昆蟲鳥獸開始活躍，台電台中區營業處說，每年驚蟄開始的3、4月期間，鳥獸引起停電件數，均較同年度1、2月高出2倍以上，所以今起啟動強化穩定供電行動，投入線路設備之檢測、更新汰換及被覆化防護改善，另同步擴大鳥巢摘除、樹木修剪、加裝驅鳥器及防蛇鼠網、管線孔隙封塞等，降低鳥獸等外力碰觸線路等配電停電事故。

台電說，事故停電為外力、天災及用戶設備等因素造成約佔6成，其中除車禍撞損電桿、風災、樹木碰觸及雷害以外，鳥獸碰觸也是其中之一，尤其每年驚蟄開始的3、4月期間，台電更是特別嚴陣以待的時刻。

台電說，部分鳥獸平時會在樹木與電力線路上穿梭、攀爬，甚至築巢，當其翅膀、尾巴等部位，或挾帶有鐵絲的鳥巢、異物，不慎碰觸台電設備或相鄰線路時，即有可能引起停電事故。

台中區營業處長顏錦義說，針對鳥獸碰觸導致停電事件，台電以阻斷外物碰觸路徑及營造友善環境兩大方向進行。在預防停電的同時亦兼顧動保機制，台中區處此次投入近170人次，大型機具、車輛共68台，將針對配電線路、二次變電所、高壓用戶進行供電線路韌性強化，包含更新電纜、裸露設備被覆化與桿上的鳥巢摘除，全面巡查各電力設施鳥獸易築巢、行徑處所，努力於鳥巢未成型前即予以移除。過程若發現雛鳥，將送交動保機構、動物園協助或轉送有意願飼養民眾。

今天是24節氣中的驚蟄日，各種昆蟲鳥獸開始活躍，台電啟動強化穩定供電行動。圖／台電提供
今天是24節氣中的驚蟄日，各種昆蟲鳥獸開始活躍，台電啟動強化穩定供電行動。圖／台電提供
今天是24節氣中的驚蟄日，各種昆蟲鳥獸開始活躍，台電啟動強化穩定供電行動。圖／台電提供
今天是24節氣中的驚蟄日，各種昆蟲鳥獸開始活躍，台電啟動強化穩定供電行動。圖／台電提供

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